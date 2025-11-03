Terremoto en Zamora este fin de semana: ¿notaste algo en Sanabria?

Sanabria ha vuelto a registrar terremoto en las últimas horas, en concreto, en Requejo. Se trata de un seísmo de baja magnitud (1,7) registrado este domingo cerca de las 8 de la mañana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado el movimiento con una profundidad de 1 kilómetro.

No obstante, casi ningún vecino ha sentido el terremoto al ser de una magnitud tan baja que apenas es imperceptible y, de serlo, la sensación duraría apenas un par de segundos, lo que no modificaría el comportamiento humano apena.

Sanabria, la zona más activa

De cuando en cuando salta la noticia sobre un terremoto en la provincia de Zamora. Por fortuna se trata de pequeños seísmos, que en muchos casos ni siente la población. Que la tierra se mueve es un hecho y aunque Castilla y León es una de las zonas con menos inestabilidad sísmica de la Península Ibérica, dentro de la Comunidad, Zamora es la provincia que registra mayor actividad. Y dentro de la provincia destaca la comarca de Sanabria como la zona sísmicamente más activa.

Así lo certifica el registro de terremotos históricos. Fenómenos que tienen su origen en antiguos sistemas de fracturas que atraviesan Portugal y España en dirección SO-NE, que se formaron como consecuencia de la apertura del Océano Atlántico hace unos 180 millones de años. Esas fallas muestran una renovada actividad tectónica y sísmica que progresa hacia el este penetrando por la frontera hacia la comarca de Sanabria.

¿Qué hacer durante un terremoto?