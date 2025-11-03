La "Semana de la Ciencia" se transforma en Zamora en el "Mes de la Ciencia"

La nueva edición de la conocida como "Semana de la Ciencia" se alarga en Zamora con un programa de actividades que se desarrolla entre el 4 y el 28 de noviembre. La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación de Zamora y en colaboración con los CFIE de Zamora y Benavente, organiza las llamadas formalmente como las "XI Jornadas de Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias".

El objetivo de esta iniciativa europea es acercar la ciencia, la investigación y la innovación a la ciudadanía, fomentando la concienciación ambiental entre el alumnado a través de la reflexión. Entre las actividades previstas destaca el concurso "¿Cómo cuidarías tu entorno?", dirigido al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, con inscripción abierta hasta el 14 de noviembre. Certamen en el que se invita a expresar de forma creativa cómo pueden contribuir al cuidado de su entorno natural y social. Las bases contemplan tres categorías, con tres premios por etapa destinados a material científico-tecnológico para los centros. Además, todos los centros participantes recibirán un diploma y los trabajos ganadores se difundirán en los canales institucionales.

La programación incorpora también charlas formativas en línea para el alumnado, entre ellas la intervención de Pablo Labajos sobre compromiso individual con el entorno. Asimismo, Fernando Valladares abordará "La crisis climática y la salud de la humanidad" en un formato mixto, presencial en el IES Valverde de Lucerna y con retransmisión para centros de la provincia. Estas actividades buscan fomentar el pensamiento crítico y el compromiso medioambiental a través de la ciencia.

Cine STEM y talleres prácticos

El ciclo de cine STEM, referido al visionado de películas cinematográficas que promueven la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Biblioteca Pública de Zamora, con dos pases diarios para alumnado de 4.º de ESO y Bachillerato, reforzando la labor divulgativa y el vínculo entre ciencia y cultura.

Para el profesorado, la oferta formativa incluye cursos y jornadas como "Geogebra para hacer matemáticas en el aula", "El cine para desarrollar las competencias docentes" en el CFIE de Zamora, y propuestas en el CFIE de Benavente como "Patrimonio natural y arqueológico" y "Laboratorio de Ciencias e Industria Láctea", con talleres prácticos y visitas técnicas a empresas del sector.

Desde la Junta de Castilla y León se anima a todos los centros educativos de la provincia a participar activamente en esta programación, que representa una oportunidad para fomentar el conocimiento científico, la conciencia ambiental y el compromiso con el entorno entre el alumnado.