Satur Vizán, acuarelista: "El artista tiene que presentar obras que pacifiquen el espíritu y hagan reflexionar"

El artista zamorano Satur Vizán presenta una treintena de obras en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida. Es la vigesimoquinta muestra que lleva a cabo en su ciudad.

Es su exposición 25 en Zamora. ¿Qué recuerda de esa Zamora en la que Satur Vizán empezaba a mostrar su arte?

Tengo un buen recuerdo, entre otras cosas porque me abrieron la puerta fácilmente, lo cual ya no es tan fácil. Entonces existían las salas Caja Zamora y de Caja Salamanca. Yo nunca hice una muestra de óleos, ya que en un momento extraordinario de mi vida decidí que el mundo de la acuarela podía ser la técnica para mí más interesante para expresarme.

¿Por qué optó por seguir esa senda?

Entre otras cosas porque es una técnica que me permite trabajar continuamente sin tener que estar esperando ni parando. Necesito soluciones a las cosas de inmediato, con lo cual me dije que esta técnica para mí podía ser maravillosa porque estoy trabajando y está secando. Lo que me está proporcionando la acuarela precisamente es todo aquello que yo necesito. Ya son 50 años dedicándome a este mundo y cada día me presenta nuevos retos. Cuanto más la conozco, más cosas nuevas me presenta.

¿Es una dama difícil de manejar?

Sí, no cabe duda. Es de resultados insospechados e incluso mágicos, en muchas ocasiones. Para mí la técnica de la acuarela es una técnica súper difícil si utilizas la ortodoxia y ese es mi campo, pero lo cierto es que para mí es una técnica muy difícil de doblegar.

Obras de Satur Vizán en Espacio 36. / Alba Prieto / LZA

Presenta una treintena de piezas en la galería de Espacio 36, ¿hay algún tipo de evolución además de la temática?

Yo diría que la evolución está especialmente en la temática, efectivamente. En el campo que trato de meterme, que casi voy hacia la abstracción. Ciertamente en ese sentido hay una variante importante. En lo que se refiere a la propia técnica como tal, pues yo creo que no hay ninguna variante.

En la muestra hay obras sin figura humana y otras centradas en ella. Conjuga tanto su ausencia como su presencia. ¿Por qué?

A mí personalmente me interesa todo. Todo lo que me rodea. La sociedad, los espacios... me interesa todo. La figura me interesa tanto o más que los espacios y siempre estará presente en mi obra porque creo que la figura, en definitiva, es una respuesta a mí yo. Cuando existe ese momento y esa figura, esos personajes que a mí me están diciendo y contando la historia que yo en mi vida persigo día a día, me interesa reflejarlo. Y me interesa llevar ese mensaje a aquellas personas que ven la obra y que puedan sacar la conclusión que saco yo a la hora de hacerlos, y llevarles un poco lo que yo capto para que a su vez, ellos, sean capaces de meterse en esa obra e imaginar qué es lo que puede estar ocurriendo ahí.

Creaciones de Satur Vizán en Espacio 36. / Alba Prieto / LZA

Pinta interiores y rincones de viviendas, personas o singulares espacios urbanos. ¿Qué tiene que tener un motivo para que capte su atención y luego opte por plasmarlo?

La luz siempre mágica que resuelve los espacios. La estudio y me interesa por encima de cualquier otra cuestión. Mi estilo se fundó en América sobre los 60 aproximadamente y se llama fotorrealismo. Nos servimos de una fotografía para trabajar en nuestra obra. Es imposible captar el movimiento continuo de un vehículo, de una persona que pasa por ahí .

¿Qué pretende con su obra?

Yo creo que todos los artistas con sus manifestaciones artísticas persiguen siempre un objetivo. Evidentemente persigo que el espectador se involucre conmigo. Como dijo Marcuse en su momento, hay dos cosas en este mundo que son y que están por encima de cualquiera otra, que son la belleza y la bondad. En este caso, la belleza es otro protagonista.

¿De qué manera?

Creo que el espectador está siempre cargado de demasiados problemas, hay que presentarle cosas que, cuando menos, pacifique un poco su espíritu, que le haga reflexionar y que se sienta cómodo con él mismo porque está demasiado crispada la sociedad. Y creo también que es importante que la belleza llegue de una manera tan gratuita porque otros pretendemos que así sea. Uno de los cometidos del artista es mostrarle a los demás, a aquellas personas que no están en tu mundo, justo aquello que no ven, pero sí vemos nosotros. Esa es una de nuestras responsabilidades.

Una mujer observa las obras de Satur Vizán. / Alba Prieto / LZA

¿Los artistas tienen otra mirada?

Sí y más que otra mirada... Esto es como la fotografía. Todo el mundo puede apretar un botoncito y hacer una foto, pero los que hacen fotos y son importantes no solamente aprieten un botón, van más allá, saben mirar. Y el pintor también, cualquier manifestación artística. Somos personas dotadas de un don que otros no tienen.

Y si no hubiera sido acuarelista, ¿a qué se hubiera dedicado?

Probablemente me hubiera dedicado al mundo de la música porque para mí es mi pasión. Fui estudiante de conservatorio en Madrid. Cursé cinco años de solfeo e hice siete de piano y mi idea era seguir una carrera musical.

¿Cómo acabó pintando?

Porque era también una parte que me interesaba mucho. Tenía una sensibilidad... Yo estaba estudiando en la Escuela de Delineación en Madrid porque me interesaba mucho todo lo relacionado con la arquitectura. Y compaginaba las dos cosas. Por circunstancias, me decanté hacia el mundo de la pintura que era otra de mis pasiones. Toda esa geometría descriptiva que aprendí me ha servido luego para poder interpretar mis obras.

La música es algo que dentro de las Bellas Artes es la más esencial para el ser humano

La música, ¿la ha abandonado?

Creo que has utilizado una palabra muy dura, muy fuerte, pero es cierta. La abandoné y de eso me he arrepentido toda mi vida. Mi existencia no lo concibo sin la música. Creo que el hombre nació ya en su evolución con el ritmo. La música es algo que dentro de las Bellas Artes es la más esencial para el ser humano, no cabe duda. La pintura puede ser o no, pero todo el mundo tiene un recuerdo musical, algo que aflora en su mente de algo que escuchó.

Usted es uno de los artistas contemporáneos presentes en la exposición de "EsperanZa". ¿Qué supone para usted haber sido elegido por Las Edades del Hombre?

Para mí resulta importante. No deja de ser una muestra que ya tiene rango internacional, ya que ha estado en Nueva York, ha estado en Bruselas... Se trata de un evento cultural muy importante, puesto que es una muestra que tiene una duración de seis meses y mi obra está en un lugar que tiene una importancia. Estoy un poco en una nube porque no creí que me fuese a tocar a mí. He tenido la fortuna, los astros se han conjugado y han dicho, le toca y me ha tocado (risas). Trataré de disfrutarlo y de darle toda la publicidad que pueda para que esta sociedad variopinta se dé cuenta de que Zamora también existe, como el famoso lema de Teruel, pues existe y existe con acontecimientos tan maravillosos como Las Edades del Hombre. Animo a que vengan a visitarla, que disfruten de Zamora y que conozcan Zamora, que, sin duda, merece mucho la pena.