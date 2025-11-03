Prótesis
Sacyl manda al Hospital Recoletas Zamora a 30 pacientes de rodilla y cadera
La sanidad pública concierta 30 operaciones con el centro privado por un importe económico superior a los 160.000 euros
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha adjudicado al Hospital Recoletas de la capital la realización de 30 operaciones, 15 de prótesis de rodilla y otras tantas de cadera, para pacientes del sistema público de salud.
El contrato se ha realizado acudiendo al acuerdo marco que selecciona previamente a las empresas participantes, tres de las cuales fueron invitadas a participar, todas del Grupo Recoletas. Las ofertas eran muy similares y por tanto el contrato se lo llevó el Hospital Recoletas Zamora, más cercano al lugar de residencia de los pacientes, por 161.490 euros, que era el precio inicial de la licitación.
Cada una de las operaciones de sustitución total de cadera con prótesis cuesta 5.800 euros, mientras la sustitución total de rodilla con prótesis vale 4.954 euros.
Listas de espera
Sacyl se apoya en la sanidad privada para la realización de operaciones y pruebas que tienen una larga lista de espera, con el fin de realizar actividad donde no alcanzan los medios propios.
En el caso de Traumatología, especialidad a la que pertenecen estas intervenciones, es el servicio con mayor lista de espera quirúrgica de Zamora, con una media de 99 días de demora para ser intervenido.
Según los datos de lista de espera publicados por la Consejería de Sanidad y correspondientes al tercer trimestre de este año hay 320 pacientes que aguardan una intervención quirúrgica en esta especialidad. De ellos 176 están esperando menos de tres meses, 72 aguardan entre tres meses y medio año y otros 72 llevan esperando pasar por el quirófano más de seis meses, aunque ninguno supera el año de demora.
Otorrinolaringología, con 70 días, es el segundo servicio con más lista de espera, seguido de Urología, con 64 días. El resto de los servicios tienen una lista de espera media inferior a los dos meses.
