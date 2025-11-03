Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: "Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas"

¿Cómo se le ocurrió venir desde Berlín a Zamora en bicicleta?

Realmente no lo pensé mucho. Me encontraba en un momento de mi vida en el que iba a dejar mi antiguo trabajo y a empezar uno nuevo. Lo que yo quería era poder tener un poco de tiempo libre, así que les pedí empezar tres meses más tarde. Supongo que se me juntó ese momento vital con el hecho de que ya había hecho trayectos un poco largos en bici, y me hacía ilusión poder aprovechar ese tiempo para hacer un viaje un poco más lago.

Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín. / Cedida

¿Por qué San Martín de Valderaduey?

Al principio no tenía muy claro el destino, iba a depender un poco del trayecto. Es cierto que la idea siempre fue pasar tiempo con la familia, lo que no estaba claro era dónde. Mi madre también es de Zamora, mi padre de San Martín de Valderaduey, y nosotros crecimos en Plasencia, Extremadura. Quería que este viaje tuviera un poco de simbolismo, de viajar al sitio del que emigré, de mi casa. Al final fue el destino.

¿Qué es lo que realmente le motivó a emprender este viaje? El reto personal, el reencuentro con la familia o las ganas de una nueva aventura

Diría que lo tercero sumado a las ganas de hacer una pausa para coger energías para el nuevo trabajo. Quería tener un poco de tiempo para pensar, tomármelo como un espacio de relajación y coger fuerzas para el futuro. El deporte me gusta, claro, pero no es el motivo, casi ni sé cuántos kilómetros he hecho, tendría que mirarlo. Lo que realmente me gusta es la idea de la aventura; dónde dormir, controlar que no se te haga de noche, ver cosas nuevas, improvisar, etc.

¿Cuánto tiempo le ha llevado este viaje?

En total han sido 3.633 km, dos meses. También es cierto que he parado en algunos sitios para visitar a amigos. Exactamente, he estado 53 días rodando y 7 completamente parado.

¿Cómo planificó la ruta?

La verdad es que yo improviso bastante. Tenía la idea general de que quería pasar por Suiza, me hacía ilusión por los Alpes. También tenía claro que quería visitar a unos amigos de Italia, además de que nunca había estado allí. Esa decisión me condicionó a ir por la costa francesa, y al final acabé visitando a unos amigos del País Vasco y de Aragón. Es cierto que tenía una idea general, pero luego en el día a día iba tomando las decisiones: consideraba si tenía fuerzas suficientes o hasta dónde podía llegar. Lo único que realmente tenía en cuenta era dónde podía dormir, ya fuera en un camping, en un hostal o a la intemperie. Hay sitios en los que no hay nada, como por ejemplo en el desierto de Aragón.

En un viaje tan largo y en el que se trasladó con la bicicleta, ¿qué llevaba consigo?

Llevaba dos alforjas traseras y una delantera. En las traseras llevaba lo básico para dormir: una tienda de campaña, el saco, la esterilla y como lujo, una hamaca. La delantera contenía elementos básicos para reparar la bici en caso de avería.

Dadas las circunstancias, tenía que dormir y comer fuera, ¿le ha supuesto un gasto económico grande?

Mi madre dice que he gastado mucho dinero, pero yo considero que no. También es cierto que si un día gastaba más, al siguiente intentaba hacerlo menos. Ha habido días que solo me he gastado 15 euros. Lo que yo digo es que para mí esto son mis vacaciones. La gente se piensa que por hacer este viaje no puedes gastarte nada, pero si te vas a la playa si puedes gastarte un pastón. Para mí era una aventura y poder descansar, y si algún día lo necesitaba me iba a un hostal que no fuese muy caro.

Al final son 60 días, muchas horas consigo mismo, ¿dónde estaba su cabeza?

Ese es el motivo principal de todo. Si me hubiera quedado en una habitación mis pensamientos intrusivos me hubieran ganado. Con la bici tengo una misión, llegar al siguiente destino, pero a la vez estás haciendo mucho más que pedalear. En ese momento los pensamientos van fluyendo de una forma mucho más agradable. Le voy dando vueltas a las cosas hasta que las desgasto y puedo ponerles un punto y final. Yo reflexionaba sobre mi nuevo trabajo, sobre qué hacer después, si quería quedarme en Berlín, si no, etc. Para mí es una forma de avanzar, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Es una manera de tener objetivos.

¿Se lleva algún aprendizaje de esta aventura?

Sí, aunque más bien sobre a dónde quiero ir, a mantenerme sereno. Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas, es una mezcla de adrenalina. He aprendido a no tener miedo de dormir en zonas donde no hay nadie, he desarrollado ciertos instintos de supervivencia, me he dado cuenta de que soy capaz y de que casi todo en esta vida tiene solución.

¿Cómo fue el momento de llegar al pueblo?

Más que como un logro ha sido la sensación de estar por fin en casa, de que por fin se había acabado. Según iba avanzando estaba más a gusto con esta idea porque ya había aclarado mis pensamientos. Eso sí, la vuelta será en avión. Deshacer lo andado sería muy duro psicológicamente.

Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín junto a sus padres en San Martín de Valderaduey. / Cedida

Su gran compañera ha sido su bici, si pudiera, ¿qué cree que le diría?

Creo que estaría igual que yo, con alguna herida de guerra, pero eso le da personalidad. No sé qué diría, pero creo que estamos en la misma línea. La realidad es que esto lo podría haber hecho cualquiera, solo es cuestión de tiempo y de ganas. También de no tener miedo. Ser capaz en ese sentido, de decir “lo voy a hacer”.