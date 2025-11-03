El realizador Eugenio Monesma recibirá en Zamora el Cencerro de Honor de Etnovideográfica

El Festival Internacional de Documentales Etnográficos Etnovideográfica 2025 proyectará un total de 29 películas producidas en África, América, Asia y Europa dentro de su sección oficial entre el martes 11 y el domingo día 16 de noviembre en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

La octava cita con el universo audiovisual de corte etnográfico contará también con la sección Castilla y León, donde participarán nueve propuestas de interés humano y documental a lo que se unirá la sección de documentales Históricos Fernando López Heptener-Iberdrola.

Premios

Esta edición, la primera de carácter bianual, presenta entre otras novedades la concesión del primer Cencerro de Honor que en su debut recaerá en el realizador aragonés Eugenio Monesma, de quien se podrán ver "Olegaria la alfarera" y "La boda maragata", informan desde la Junta de Castilla y León.

Este reconocimiento se sumará a los otros cuatro galardones ya existentes, el Cencerro del Jurado al Mejor Largometraje, el Cencerrito del Jurado al Mejor Cortometraje, el Cencerro del Público y el Cencerro de la Tierra, según avanzaron tiempo atrás desde el centro cultural regional con sede en Zamora.

Actividades paralelas

También habrá actividades paralelas como un encuentro con Alberto Porlan, director de la película documental "Las cajas españolas", al conmemorarse el 20 aniversario de su estreno.

Además, el festival contará con las sesiones escolares y talleres impartidos por la realizadora especializada en cine documental con una extensa carrera como montadora de cine y vídeo, Iria Sanjurjo, dirigidos a estudiantes tanto de Educación Secundaria como de Primaria.

El festival Etnovideográfica centra su foco en las múltiples expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos socioculturales del mundo.