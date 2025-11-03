Nuevo desembarco ministerial esta semana en Zamora: llega con 80 cargos públicos

Tras las visitas ministeriales con las que ha arrancado el nuevo curso político en la ciudad de Zamora, con la llegada del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a mediados de septiembre y la del titular de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a mediados de octubre; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado 24 de octubre, esta semana está previsto un nuevo desembarco ministerial a Zamora.

En este caso, no solo llegará un ministro, sino que con él lo hará todo un séquito de cerca de ochenta cargos públicos entre los que estárán la práctica totalidad de delegados del Gobierno de España en las distintas Comunidades y ciudades autónomas, y los subsecretarios de los distintos ministerios.

Tan amplia presencia se explica porque Zamora acoge este martes y este miércoles, días 4 y 5 de noviembre, la reunión de la Cicape, acrónimo de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

Se trata de un órgano que tiene por objeto la coordinación de la Administración periférica del Estado con los distintos departamentos ministeriales y que se reúne una vez al año, cada vez en un lugar y que ha celebrado sus últimas reuniones en Córdoba, Valencia y Badajoz.

En esta ocasión Zamora será por primera vez sede de la reunión del Cicape y ello ha sido posible gracias a que la ciudad cuenta con infraestructuras como el AVE que permiten contar con unas buenas comunicaciones para el desplazamiento desde prácticamente toda España, según han resaltado fuentes del operativo preparatorio del encuentro.

Además de celebrar el encuentro de trabajo, los altos cargos del Gobierno de España que se darán cita en la ciudad tendrán la oportunidad de conocer algunos de los encantos turísticos de Zamora y visitar la exposición de Las Edades del Hombre.

Al encuentro está prevista la presencia el miércoles del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

¿Para qué se reúnen?

Entre las funciones del Cicape figura la mejora de la coordinación de la Administración periférica del Estado y los departamentos ministeriales y organismos públicos estatales, la potenciación de la comunicación y el intercambio de información entre ambos vectores, el establecimiento de líneas básicas de actuación de la Administración periférica del Estado en sus relaciones con otras Administraciones Públicas o la emisión de informes sobre proyectos normativos en materia de la Administración periférica del Estado o el establecimiento de cauces de información sobre actuaciones y proyectos a desarrollar por los ministerios en el ámbito de la Administración periférica del Estado.

En la reunión hará de anfitrión el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y se espera también la presencia del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en el recibimiento a los altos cargos.