ÚLTIMA HORA
Una motorista, herida en accidente en Zamora
Colisionó con un turismo en el cruce de Flores de San Torcuato con Alfonso IX
La colisión entre un turismo y una motocicleta ha acabado con un herido esta mañana en Zamora capital.
El suceso, según informa el servicio de emergencias 1-1-2, el accidente se produjo a las 11.18 horas en el cruce de la avenida de Alfonso IX con la calle Flores de San Torcuato, cuando un turismo colisionó con una motocicleta.
La Policía Municipal intervino inicialmente en el accidente y requirió asistencia para la motorista, mujer de 35 años, consciente y herida en una pierna. Sacyl envió una ambulancia para atender a la herida.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Un buzón expendedor de drogas en Zamora lleva a su dueño a prisión
- Alucinan con Las Edades del Hombre en Zamora: “Una experiencia preciosa que voy a repetir”