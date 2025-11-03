Una motorista, herida en accidente en Zamora

La colisión entre un turismo y una motocicleta ha acabado con un herido esta mañana en Zamora capital.

El suceso, según informa el servicio de emergencias 1-1-2, el accidente se produjo a las 11.18 horas en el cruce de la avenida de Alfonso IX con la calle Flores de San Torcuato, cuando un turismo colisionó con una motocicleta.

La Policía Municipal intervino inicialmente en el accidente y requirió asistencia para la motorista, mujer de 35 años, consciente y herida en una pierna. Sacyl envió una ambulancia para atender a la herida.