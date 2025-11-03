Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una motorista, herida en accidente en Zamora

Colisionó con un turismo en el cruce de Flores de San Torcuato con Alfonso IX

Zona donde se ha producido el accidente.

Zona donde se ha producido el accidente. / Archivo

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La colisión entre un turismo y una motocicleta ha acabado con un herido esta mañana en Zamora capital.

El suceso, según informa el servicio de emergencias 1-1-2, el accidente se produjo a las 11.18 horas en el cruce de la avenida de Alfonso IX con la calle Flores de San Torcuato, cuando un turismo colisionó con una motocicleta.

Noticias relacionadas y más

La Policía Municipal intervino inicialmente en el accidente y requirió asistencia para la motorista, mujer de 35 años, consciente y herida en una pierna. Sacyl envió una ambulancia para atender a la herida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents