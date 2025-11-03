"Un monstruo viene a verme"... al Principal de Zamora

"Es una obra que no va sobre la tristeza sino sobre la fantasía, que no va sobre muerte, va sobre vida". Con estas palabras el presidente de la Fundación Teatro Joven, David Peralto, ha resaltado la importancia que trasciende del montaje "Un monstruo viene a verme". Representación que pondrá en escena LaJoven en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer en el Teatro Principal de Zamora.

Basada en la novela de Patrick Ness, la obra cuenta la historia de un joven adolescente de 13 años que tiene que enfrentarse a la enfermedad de su madre y "lo hace inventando un amigo imaginario para generar un mundo de la fantasía en el que ese amigo imaginario le va contando una serie de cuentos que le van a ayudar a transitar todas esas dificultades", ha comentado Peralto.

La obra llega al Teatro Principal de Zamora el viernes 7 de noviembre con dos funciones. Una matinal dirigida a los escolares y otra, a las 20.30 horas, dirigida al público general.

"Un monstruo viene a verme, se enmarca dentro de nuestro proyecto Llámalo Cáncer, que busca derribar los tabúes del cáncer, fomentar la visibilidad y la normalización de la realidad social y emocional asociada a esta enfermedad", ha explicado la presidenta de la AECC de Zamora, María Hernández.

Proyecto teatral ue apuesta así por la cultura como herramienta para transformar y acompañar en los procesos más difíciles de la vida tocando como tema principal el duelo y el impacto emocional tanto para el paciente como para los familiares. "Es importante acercar estos temas a la sociedad, especialmente a los jóvenes para que puedan entender y procesar mejor las emociones que surgen cuando se enfrentan a enfermedades graves. Por eso queremos ofrecer recursos que les ayuden a enfrentar estas experiencias y creemos que esta obra es una plataforma muy valiosa para hacerlo", ha añadido Hernández.

Obra que se plantea como "un puente que une todo lo que es la lucha y la concienciación con el teatro", y que habla de "ese nudo en el estómago que también nos enseña a vivir y nos da muchas lecciones de futuro", ha apreciado el concejal del Ayuntamiento de Zamora delegado del Teatro Principal, David Gago.

María Montejo, María Hernández, David Gago, David Peralto y Eva Santos. / Victor Garrido / LZA

El objetivo es, de este modo, lanzar un mensaje de alianza entre agentes culturales, sociosanitarios, educativos, del sector empresarial e institucionales para compartir el reto de superar el 70% de supervivencia en 2030 y ayudar a concienciar sobre esta enfermedad y vencer los tabúes que hay en torno a ella. Oportunidad que agradecen desde la Asociación Española contra el Cáncer para acercar los recursos y herramientas que brindan a los usuarios. "Esta obra nos permite también dar difusión de todos los recursos que tenemos, de todas las actividades de prevención y de investigación y también de difundir esta guía maravillosa que se ha hecho de forma conjunta", ha expuesto la coordinadora de pacientes y usuarios de la AECC de Zamora, María Montejo.

Guía que se ha compartido ya con un grupo de docentes de la provincia y que pondrán a disposición de sus alumnos porque "no es una propuesta escénica, sino que nos trae un montón de herramientas", ha valorado la jefa de producción del Principal, Eva Santos. En este sentido, ha subrayado el éxito de la función matinal para escolares en la que ha habido centros educativos que ya no han podido acceder. "Me parece muy importante señalar la acogida que ha tenido por parte del profesorado porque al final son ellos quienes pasan muchísimo tiempo con estos adolescentes y ellos han visto desde un primer momento la importancia de esta propuesta que les puede servir a estos chicos y a ellos para manejar estas situaciones dentro de las aulas", ha matizado.