La mitad de los técnicos sanitarios de Zamora secundan la jornada de huelga

El paro convocado este lunes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) ha tenido un seguimiento medio del 64,32 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana.

En Zamora el seguimiento del paro ha sido ligeramente inferior a la media autonómica y se cifra en un 50,7% según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad. En Atención Primaria los siete técnicos que tenían que estar trabajando acudieron a sus puestos mientras que en los hospitales de 64 personas un total de 36 hicieron huelga.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 70,51 % en Atención Hospitalaria (605 profesionales en huelga), del 6,74 % en Atención Primaria (seis en huelga) y del 0 % en Hemoterapia.

En concreto, han secundado la huelga un total de 611 técnicos sanitarios de los 950 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 64,15 %, 34 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga; Burgos, 71,77 %, 89 en huelga; León, 59,65 %, 102; Palencia, 68,66 %, 46 TSS en huelga; Salamanca, 60,26 %, 94 profesionales en huelga; Segovia, 87,5 %, 56; Soria, 51,22 %, 21 TSS; Valladolid, 65,52 %,133 TSS en huelga; y Zamora, 50,7 %, 36 en huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.

Los técnicos sanitarios son los profesionales que hacen las radiografías y pruebas de imagen, pruebas de laboratorio, Radioterapia y Anatomía Patológica.