Luz verde al inicio de obras del polígono industrial Zamora Norte de Monfarracinos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del polígono industrial Zamora Norte de Monfarracinos, lo que significa que desde este 3 de noviembre autoriza a Somacyl para que inicie las obras de ejecución, que ya estaban adjudicadas a la UTE Contratas y Obras San Gregorio y Aviva Obras Integrales desde marzo por 11,3 millones de euros.

La orden publicada este lunes por el departamento que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones señala que durante el periodo de información pública se han presentado dos alegaciones a la aprobación provisional del proyecto de urbanización, presentadas por la empresa Ingenieros Agrícolas Agrovalle y por José Sánchez González. Ambas alegaciones han sido aceptadas y, por tanto, el expediente ha sido aprobado definitivamente.

Plano del polígono industrial Zamora Norte, en Monfarracinos / J.N.

Eso sí, esto no implica que los dos terrenos afectados por el proyecto que se van a expropiar puedan tocarse hasta que no esté finalizado todo el proceso y estas parcelas puedan ser ocupadas.

Las obras del futuro polígono industrial Zamora Norte, en Monfarracinos, tienen ya sus plazos marcados, una vez que se ha formalizado el contrato con la adjudicataria de las obras, la Unión Temporal de Empresas que bajo el nombre de UTE Polígono Monfarracinos engloba a dos firmas zamoranas del sector como son Contratas y Obras San Gregorio y Aviva Obras Integrales.

Los trabajos se han adjudicado por un importe de 11,33 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 18 meses.

860.000 metros cuadrados

El polígono se ubicará a ambos lados de la carretera autonómica CL-612 y ocupará unos 860.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, a los que se suman casi 21.000 de suelo rústico.

Del suelo urbanizable, casi 749.000 metros cuadrados se desarrollan en el sector uno, situado en la margen oeste de la carretera CL-612, frente a 111.000 del otro lado de esa infraestructura viaria. La edificabilidad en las parcelas del polígono sumará 373.484 metros cuadrados en el primer sector y 55.691 en el segundo, según se detalla en el proyecto de obras promovido por la Junta de Castilla y León a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Las parcelas del nuevo polígono tendrán entre 15.000 y 100.000 metros cuadrados para que sean aptas tanto para industrias productivas intensivas como extensivas, que podrían estar vinculadas al sector agroalimentario, incluyendo otras actividades complementarias como talleres, almacenes y oficinas, según precisa el proyecto de las obras, que contempla igualmente infraestructuras de abastecimiento, depuración de aguas, suministro energético, de telecomunicaciones o los viales de acceso.

Fuentes de Somacyl indicaron que a la vez que se avanza en el proceso de construcción del polígono se está trabajando en la instalación de empresas e incluso se anuncia que puede haber novedades en este sentido.