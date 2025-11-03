Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta renovará la señalización vertical de las carreteras de Zamora

Movilidad acaba de adjudicar el contrato, por valor de casi medio millón para dos años

La carretera autonómica que une la capital con Sayago.

La carretera autonómica que une la capital con Sayago. / J.N.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Junta de Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de la red autonómica de carreteras con la aprobación del contrato destinado a la mejora y reposición de la señalización vertical en todas las provincias de la comunidad. Esta actuación, promovida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, supone una inversión global de 4.943.829 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027, y se desarrollará en un plazo de 15 meses.

En Zamora la inversión ascenderá a 486.233 euros

El proyecto permitirá actualizar la señalización de miles de kilómetros de vías autonómicas, incorporando materiales más duraderos y reflectantes de última generación, que mejorarán la visibilidad, la orientación del conductor y la seguridad en las carreteras. Se colocarán nuevas señales fijas de acero galvanizado y se renovarán las placas que hayan perdido eficacia, dentro de un plan integral de conservación preventiva.

El contrato se organiza en nueve lotes provinciales, que garantizan una ejecución más eficiente y ajustada a las necesidades de cada territorio Con esta iniciativa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento, modernización y seguridad de los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica, la más extensa del país, más de 1.100 de ellos en Zamora.

Este proyecto se suma a las inversiones previstas en señalización horizontal, dentro de la estrategia autonómica para reducir la siniestralidad, facilitar una movilidad más segura y garantizar la conservación sostenible.

