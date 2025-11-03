La Junta renovará la señalización vertical de las carreteras de Zamora
Movilidad acaba de adjudicar el contrato, por valor de casi medio millón para dos años
La Junta de Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de la red autonómica de carreteras con la aprobación del contrato destinado a la mejora y reposición de la señalización vertical en todas las provincias de la comunidad. Esta actuación, promovida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, supone una inversión global de 4.943.829 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027, y se desarrollará en un plazo de 15 meses.
En Zamora la inversión ascenderá a 486.233 euros
El proyecto permitirá actualizar la señalización de miles de kilómetros de vías autonómicas, incorporando materiales más duraderos y reflectantes de última generación, que mejorarán la visibilidad, la orientación del conductor y la seguridad en las carreteras. Se colocarán nuevas señales fijas de acero galvanizado y se renovarán las placas que hayan perdido eficacia, dentro de un plan integral de conservación preventiva.
El contrato se organiza en nueve lotes provinciales, que garantizan una ejecución más eficiente y ajustada a las necesidades de cada territorio Con esta iniciativa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento, modernización y seguridad de los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica, la más extensa del país, más de 1.100 de ellos en Zamora.
Este proyecto se suma a las inversiones previstas en señalización horizontal, dentro de la estrategia autonómica para reducir la siniestralidad, facilitar una movilidad más segura y garantizar la conservación sostenible.
