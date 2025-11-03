Elecciones autonómicas en Zamora: A votar en primavera

Aunque todavía no están convocadas las elecciones autonómicas, ya ha empezado la cuenta atrás para que los zamoranos vuelvan a las urnas para elegir a los procuradores de las Cortes de Castilla y León este próximo mes de marzo. Será prácticamente en primavera (se habla del 15 de marzo). Será antes si Pedro Sánchez adelanta las generales.

Las próximas elecciones autonómicas se celebrarán en marzo del próximo año, según la posible fecha (el 15 de ese mes) avanzada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que abre la posibilidad, también, de adelantar la cita electoral en el caso de que antes de ese periodo se convocaran comicios nacionales, cosa que de momento no entra en las previsiones de Pedro Sánchez, pero que visto como anda el panorama político nacional con las calabazas de los de Puigdemont a los socialistas tampoco sería una posibilidad tan descabellada.

Las elecciones autonómicas pueden suponer de nuevo un cambio en el mapa electoral de Zamora, tradicionalmente dominado por el bipartidismo, pero abierto ahora tras la entrada de nuevos actores, inicialmente con la irrupción de una procuradora de Podemos, María José Rodríguez Tobal, en los buenos tiempos de los de Pablo Iglesias, y en la última convocatoria con otra de signo totalmente contrario, Marisa Calvo, de Vox.

Los últimos comicios autonómicos dejaron a PP y PSOE muy cerca en las preferencias de los ciudadanos de Zamora, a menos de mil votos (29.228 frente a 28.413), con una tercera fuerza, Vox, a cierta distancia, 16.463 sufragios. El PP obtuvo el 33,59% de los votos, el PSOE el 32,65, Vox el 18,92% y el resto de formaciones no llegaron individualmente al 4%.

Resultados electorales de la última cita autonómica en Zamora. / JCyL

En las ultimas elecciones, las generales de 2023, las dos fuerzas hegemónicas subieron en votos y porcentaje: 46.196 el PP (45%), 33.601 el PSOE (32,7%). En cambio, Vox bajó a 13.652 apoyos (13,3%) y Sumar quedó como cuarta fuerza con 5.839 sufragios, el doble de los que obtuvo en los comicios autonómicos Podemos, pero aún así insuficientes para intentar "rascar" algo en la provincia.

Los datos indican, por tanto, que aunque hay una indudable influencia de las corrientes nacionales, el comportamiento electoral de los zamoranos es diferente en unas elecciones generales que en unas autonómicas.

Lucha por el voto

Sin embargo, mientras el PSOE parece haberse consolidado como principal opción de la izquierda, ya que mantiene en las dos últimas elecciones celebradas en torno al 33% de los votos, en el caso del PP y Vox sí parece haber un trasvase de votantes, de tal suerte que la subida de uno implica la bajada del otro dentro del espectro político de la derecha.

Zamora elige a siete procuradores, un número que viene determinado por las previsiones del Estatuto de Autonomía. De hecho llegó a tener ocho, pero la pérdida de habitantes los dejó en los actuales siete: tres que son el mínimo por provincia, a los que se suma uno por cada 45.000 habitantes (tres más en total) y otro más por la fracción que resta, al ser mayor de 22.500 habitantes.

El asunto tiene su relevancia, ya que las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo del próximo año salvo anticipo, elegirán unas Cortes con 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al ganar previsiblemente un representante la provincia de Segovia, que pasará de seis a siete. Ese parlamento, en el que la mayoría absoluta exigirá 42 votos, será el que elija al próximo presidente o presidenta de la Junta de Castilla y León.

Ahora mismo, con 81 procuradores, los empates son más difíciles, pero en unas Cortes con 82, según los resultados electorales, podrían darse situaciones de bloqueo.

El reparto actual del poder político autonómico en Zamora es de 3 procuradores populares (Isabel Blanco, Óscar Reguera y Alberto Castro), 3 socialistas (Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito y Carlos Fernández) y 1 de Vox (la mencionada Marisa Calvo).

El PP cuenta como principales activos su papel de partido hegemónico en la provincia y candidatos con peso, como el de la vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco, y como principal lastre la factura que le pueden pasar los incendios de este verano.

En el PSOE, el papel de la cabeza de lista de los últimos comicios, Ana Sánchez, se ha visto relegado con la llegada de la nueva dirección de Carlos Martínez, que sustituyó a Luis Tudanca, de quien la zamorana era la mano derecha. Los del puño y la rosa deben hacer valer su posición hegemónica en la izquierda y el hecho de ser la alternativa a Mañueco, pero tienen también obstáculos como los estados de opinión nacionales y decisiones gubernamentales como la eliminación de las paradas de tren de Sanabria, aunque los socialistas zamoranos se desmarcaran de ella.

Por su parte el respaldo electoral a Vox es una incógnita. Con el mismo granero de votos que el PP, la salida de la Junta le ha restado el protagonismo que, por ejemplo, exhibía su líder Juan García Gallardo, aunque el partido ha demostrado que tampoco necesita tener mucha visibilidad para obtener buenos resultados electorales. Es esta formación la que hubiera conseguido el octavo procurador si Zamora tuviera esa cifra, aunque tendría que mejorar mucho sus resultados electorales para lograr arrebatar un segundo escaño a las formaciones mayoritarias.

Mucho más revuelto está el panorama entre las formaciones minoritarias, que si ya parten con muchas menos posibilidades de obtener representación, en el actual panorama se antoja imposible.

La cuarta formación de la provincia en las anteriores autonómicas, Ciudadanos, apenas tiene presencia en Zamora, sobre todo después de la creación de Zamora Sí, que acogió esta estructura. Sólo Francisco Igea consiguió escaño en los pasados comicios.

Podemos y Sumar continúan con sus diferencias irreconciliables que evitan listas conjuntas. Podemos mantiene un procurador regional en las Cortes, el leonés Pablo Fernández, pero es difícil que este espectro político alcance de nuevo representación. Un zamorano, Miguel Ángel Llamas, es el líder regional de Podemos.

Por su parte las opciones locales como Ahora Decide y Zamora Sí y los leonesistas de UPL están lejos de tener siquiera la posibilidad de llegar al parlamento de Valladolid como sí lo hacen en Soria, León o Ávila.