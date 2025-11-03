Uno de cada diez zamoranos estuvo ingresado en el hospital en 2024

Los hospitales de Zamora dieron 17.333 altas durante el año pasado, lo que arroja una alta tasa de hospitalización, de 111 pacientes por cada mil habitantes, la mayor de Castilla y León después de León y Palencia. Esto supone que uno de cada diez zamoranos estuvo ingresado en el hospital durante 2024, aunque como toda media estadística seguramente esconde otra realidad: habrá personas que nunca han pisado el hospital y otras que habrán estado más de una temporada alojados en el Clínico o el Provincial.

El dato está contenido en un informe de la Consejería de Sanidad que analiza los datos hospitalarios de la comunidad y constata cómo son las edades tardías de la vida las que obligan a acudir en mayor medida al hospital: el 40% de los pacientes son personas de más de 75 años.

La estancia más habitual en el hospital es de cuatro días, aunque la media es mayor y se eleva hasta más de los seis días. La tendencia es a que el ingreso hospitalario se circunscriba a lo estrictamente necesario.

Los pacientes ingresan en el hospital sobre todo por enfermedades del aparato respiratorio (15% del total) junto con las enfermedades del aparato digestivo (14,5%) y las del aparato circulatorio (13,5%). Los cánceres provocan un 10% de las estancias hospitalarias. El informe destacar el descenso en el número de altas del capítulo relacionado en exclusiva con la enfermedad del Covid-19, reduciéndose un 19% con respecto el año anterior.

Cada edad tiene sus patologías.

El informe observa que para niños menores de 1 año el principal motivo de ingreso son "ciertas afecciones originadas en el período perinatal (52,5%). Para el grupo de uno a 14 años, son las enfermedades del aparato respiratorio (36,9%). En el grupo de 15 a 44 años el motivo mayoritario de ingreso es el embarazo, parto y puerperio (36,3%).

Para el grupo de 45 a 64 años, el principal motivo para acabar en el hospital son las enfermedades del aparato digestivo (19,3%) seguidas de los cánceres (14,8%). En el siguiente grupo, de 65 a 74 años, el principal motivo de ingreso es el cáncer (16,7%) seguido de las enfermedades del aparato digestivo (16,1%).

Para el grupo de mayor edad, son más frecuentes las enfermedades del aparato respiratorio (19,7%) y las enfermedades del aparato circulatorio (19,3%).

Las lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas suponen también una alta carga de trabajo en los hospitales, el 9,1%.