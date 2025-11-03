Deportistas de élite: su vida en la cresta de la ola y tras retirarse

La UNED propone un análisis profundo sobre la vida detrás de profesionales del deporte que conforman la élite y cómo afrontan su día a día una vez que dejan la competición, abandonada ya la intensa actividad que se lleva sus mejores años de vida, para lo que organiza una mesa redonda online con invitados e invitadas del ámbito de la ciencia, la comunicación, la derecho y la psicología que conocen muy de cerca.

El encuentro titulado "El deportista más allá del deporte" se celebrará este el 17 de noviembre de 2025, de 18.30 a 20.30 horas, con participación del psicólogo Chema Buceta Buceta, "un referente internacional"; la atléta olímpica Maite Zúñiga; el big data deportivo zamorano José Nafría Fernández; la periodista especializada en fútbol femenino, Antena de Oro 2024, Andrea Pelaéz Marzo; entrenador de balóncesto del CB Zamora, Saulo Hernández Bris; y el abogado zamorano Iván López Hierro.

El director de la UNED, Antonio Rodríguez González, y el coordinador de la jornada, José María Payo, tutor de Educación Infantil, quien se ha encargado de buscar a zamoranos que son máximos representantes del deporte dentro y fuera de la provincia para llevar a cabo esta actividad en la que se podrá participar de forma presencial en el centro de la capital, en el Colegio Universitario, u online previa inscripción.