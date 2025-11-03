Deportistas de élite: su vida en la cresta de la ola y tras retirarse
El psicólogo Chema Buceta, la periodista Andrea Peláez y la atleta olímpica Maite Zúñiga, entre los participantes en la mesa redonda online de la UNED sobre "El deportista de élite más allá del deporte"
La UNED propone un análisis profundo sobre la vida detrás de profesionales del deporte que conforman la élite y cómo afrontan su día a día una vez que dejan la competición, abandonada ya la intensa actividad que se lleva sus mejores años de vida, para lo que organiza una mesa redonda online con invitados e invitadas del ámbito de la ciencia, la comunicación, la derecho y la psicología que conocen muy de cerca.
El encuentro titulado "El deportista más allá del deporte" se celebrará este el 17 de noviembre de 2025, de 18.30 a 20.30 horas, con participación del psicólogo Chema Buceta Buceta, "un referente internacional"; la atléta olímpica Maite Zúñiga; el big data deportivo zamorano José Nafría Fernández; la periodista especializada en fútbol femenino, Antena de Oro 2024, Andrea Pelaéz Marzo; entrenador de balóncesto del CB Zamora, Saulo Hernández Bris; y el abogado zamorano Iván López Hierro.
El director de la UNED, Antonio Rodríguez González, y el coordinador de la jornada, José María Payo, tutor de Educación Infantil, quien se ha encargado de buscar a zamoranos que son máximos representantes del deporte dentro y fuera de la provincia para llevar a cabo esta actividad en la que se podrá participar de forma presencial en el centro de la capital, en el Colegio Universitario, u online previa inscripción.
