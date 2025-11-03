Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?

"Me llamo Juan, soy labrador, ¿y tú?". Así comenzaba la crónica de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sobre la primera caravana de mujeres que llegaba a Zamora procedente de Gerona. Ocurría catorce años después de la primera que se produjo en España, con los mozos del pueblo del Plan, en el Pirineo Oscense, que cumple ahora 40 años.

Cañizal abrió la veda para este tipo de contactos entre hombres y mujeres en 1999, cuando ellos recibieron en el pueblo a 32 mujeres catalanas con las que probar suerte en el amor. Al pueblo de La Guareña le siguieron muchos otros, como Villaseco del Pan, San Esteban del Molar, El Folgoso del Lago de Sanabria, Riofrío o Manzanal de Arriba.

Hemeroteca del periódico. / Archivo LOZ

La idea original del Pirineo que luego copiaron otras provincias de España como Zamora partió de un grupo de solteros tras ver una tarde de invierno en la televisión del bar la película "Caravana de mujeres". Fue así como consiguieron llevarlas al pueblo, conocerlas y hasta casarse con ellas en muchos casos.

Como en la película de William A. Wellman de 1951, donde un grupo de mujeres viaja desde Chicago hasta California para conocer a un grupo de colonos solteros, en Plan quisieron hacer algo parecido. Se puso un anuncio en la prensa que explicaba que se buscaban "mujeres solteras de 20 a 40 años con fines matrimoniales", además de poner el número de teléfono del bar y un horario de atención a las llamadas. El éxito fue arrollador.

Testimonios de la caravana en Zamora en 1999. / Archivo LOZ

La última de la provincia de Zamora, en Villaseco

Han pasado exactamente diez años desde que la última "caravana de mujeres" arribara a la provincia de Zamora. Fue en Villaseco del Pan, que recibió la llegada de 53 mujeres procedentes de varios puntos de España.

Caravana de mujeres en Villaseco del Pan / Chany Sebastián

Unos 40 solteros de toda la provincia de Zamora se reunieron en esta localidad zamorana para encontrar el amor o, simplemente, pasar un buen rato.