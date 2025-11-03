Cincuenta años de libertad en España: así se conmemoran en Zamora las efemérides del fin de la dictadura

Con la muerte de Franco, llegó la Transición y la libertad a España y al cumplirse medio siglo de aquel hecho histórico que trajo la democracia al país se van a celebrar las efemérides en distintos lugares de España, también en Zamora, con actividades culturales bajo el título "España en libertad. 50 años".

Conferencias, cine y música se han programado a lo largo del mes de noviembre en la ciudad con motivo de la conmemoración del cincuentenario del fin de la dictadura de Franco. La llegada de la libertad se celebra, por una parte, con actividades culturales organizadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación del Gobierno en Zamora y, de forma paralela, con unas jornadas promovidas por el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.

En el caso de las actividades impulsadas por la Subdelegación, entre ellas figura un ciclo de conferencias a cargo de periodistas de prestigio sobre la Transición que se celebrarán los jueves de este mes de noviembre a las 20 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo, según ha informado en la presentación de las actividades el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El ciclo lo abrirá este jueves Javier Casqueiro, de El País, con una ponencia titulada "El País y la Transición, dos éxitos indisolubles", en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León. El jueves día 13 será Juanma Lamet, de El Mundo, quien disertará en las salas polivalentes del teatro Ramos Carrión sobre "La Transición y la importancia de las instituciones". El día 20, Jesús Gallego, de la cadena SER, hablará de "Herencia: el difícil germen de la Transición" en el salón de actos de la Alhóndiga; y el ciclo lo cerrará el día 27 en el Museo Etnográfico de Castilla y León la periodista zamorana de El Mundo Lucía Méndez, con una charla sobre "El viaje de los españoles desde la pobreza a la prosperidad". Los cuatro comunicadores de ámbito nacional estarán presentados por los periodistas zamoranos Marichu García, Óscar F. Civieta, Diego Tabaco y la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache.

También desde la Subdelegación del Gobierno se ha programado en colaboración con Multicines Zamora un ciclo de cine con entrada gratuita previa retirada de invitaciones en el que se proyectarán las películas "Asignatura pendiente", el martes día 11 a las 20.15 horas, y "Amanece que no es poco", el martes día 25, a la misma hora, con presentación previa en ambos casos a cargo del gerente de Multicines Zamora Alfredo Reguilón.

Las actividades promovidas por el Ministerio y la Subdelegación del Gobierno se completan con un concierto de grupos zamoranos el viernes día 28 de noviembre en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, a partir de las 21.00 horas, con entrada gratuita con retirada previa de invitaciones. Las formaciones musicales El lado oscuro de la broca, Mendel, Suricato morse, Morago, Wiss & Port y Carmen Cuevas cantarán tanto temas propios actuales como versiones de canciones de la Transición.

Además, la televisión local La 8 Zamora, las emisoras Radio Zamora y Cope Zamora emitirán programaciones especiales con motivo de la conmemoración en el marco de las actividades de la Subdelegación y, para concluir, el diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA organizará una mesa de debate sobre la Transición en el ámbito zamorano el día 2 de diciembre.

Por otra parte, el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo ha organizado en las salas polivalentes del teatro Ramos Carrión unas jornadas sobre "El final del franquismo en Zamora", dentro del programa Historia y Memoria. Así, el martes 11 de noviembre a las 19.30 horas hablará sobre ese tema el historiador Juan Andrés Blanco y a las 20.15 horas habrá una mesa de memoria y testimonios con el sacerdote Rogelio Prieto, el diputado constituyente y primer presidente de Castilla y León Demetrio Madrid y el exsenador y abogado José Francisco Bahamonde. Al día siguiente la ponencia a las 19.30 horas correrá a cargo del historiador Juan Pablo Fusi.

Diferentes propuestas para conmemorar la llegada de la libertad y la democracia, hace ahora cincuenta años.