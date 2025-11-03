Cáritas Zamora celebra sus seis décadas agradeciendo la labor de trabajadores y voluntarios

Cáritas Diocesana de Zamora celebra sus seis décadas al lado de las personas más vulnerables con una gala en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el martes 4 de noviembre a las 19.00 horas. Un acto de agradecimiento y de reconocimiento a todas las personas que colaboran con la entidad, es decir, a todos los trabajadores, sacerdotes, instituciones públicas y fundamentalmente a todos los voluntarios. "Sin ellos no habría sido posible esta tarea de misión y de evangelización", ha destacado Ignacio Enríquez, director de Cáritas en la provincia.

60 años en los que desde la entidad se ha buscado generar "espacios de esperanza" estando al lado de las "personas más vulnerables y descartadas de la sociedad". Por ello, el acto se ha configurado como un evento emotivo en el que se harán entrega de cuatro reconocimientos a los cuatro grupos esenciales para Cáritas: trabajadores, sacerdotes, instituciones públicas y voluntarios. De este modo, representantes de cada uno de ellos recogerán el premio en nombre de todos ellos.

Desafíos

Enríquez ha echado la vista atrás para poner en valor la historia de Cáritas en la que ha sido testigo de cómo la sociedad ha ido cambiando adaptándose a las nuevas realidades. "Tristemente, problemas como no tener vivienda digna, el no llegar a final de mes, todavía están muy presentes en muchas de las familias zamoranas que diariamente, pues también llaman a nuestra puerta", ha comentado el responsable. Retos y desafíos que les animan a seguir trabajando "como el primer día".

Ignacio Enríquez, directos de Cáritas Diocesana de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Entre los tres principales problemas que más preocupan a Cáritas se encuentran la vivienda, el empleo y las personas migrantes. El acceso a la vivienda porque "hay una emergencia social"; el empleo, "muchas veces precario", que imposibilita en algunas ocasiones llevar a cabo proyectos vitales; y las personas migrantes, que "tenemos que acoger y acompañar", ha pronunciado Enríquez.

Cáritas celebra así su 60 aniversario en un "escenario de creciente inestabilidad con la vista puesta en el futuro" en el que el principal reto es "seguir siendo un espacio de esperanza y de oportunidad para muchas personas, en un contexto en el que los problemas sociales no menguan y la comunidad cristiana es cada vez menos numerosa en esta población tan envejecida como es Zamora", ha apreciado.

"En esta sociedad tan cambiante tenemos que tener esa cadera flexible para poder adaptarnos a las nuevas realidades que aparecen en esta sociedad", ha añadido parafraseando al Obispo de Zamora, Fernando Valera.