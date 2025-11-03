Azayca de Zamora, finalista del premio "Somos pacientes"

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) ha sido seleccionada como finalista en la XI edición de los Premios Somos Pacientes, en la categoría “Iniciativa de servicio al paciente y/o cuidador”, por su proyecto “Transporte de pacientes de cáncer de zonas rurales de Zamora”.

Este reconocimiento pone en valor la labor que Azayca desarrolla desde hace años para facilitar el traslado de pacientes oncológicos de municipios rurales hasta los hospitales de referencia, garantizando así que todas las personas, vivan donde vivan, puedan acceder a su tratamiento en condiciones de igualdad.

Un jurado experto del máximo prestigio dentro del sector sanitario está actualmente deliberando sobre las candidaturas finalistas. Los ganadores se darán a conocer el próximo 2 de diciembre en una gala que se celebrará en Madrid, organizada por la plataforma Somos Pacientes y la Fundación Farmaindustria.

La plataforma Somos Pacientes nació hace doce años impulsada por la Fundación Farmaindustria, y hoy constituye la mayor comunidad online de organizaciones de pacientes y personas con discapacidad de España, con más de 2.000 asociaciones registradas. Su objetivo es visibilizar, conectar y apoyar el trabajo de las entidades que día a día mejoran la vida de pacientes y cuidadores. Los Premios Somos Pacientes se han consolidado como un referente nacional en el ámbito del movimiento asociativo de pacientes, reconociendo la dedicación de las asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de interés social y sanitario.

Desde Azayca, su presidenta Pilar de la Higuera ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento: “Para una asociación pequeña como la nuestra, estar entre los finalistas nacionales es ya un gran logro. Detrás de este proyecto hay muchas horas de trabajo, voluntariado y compromiso con los pacientes que más lo necesitan”.

Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Diputación de Zamora, a través de la convocatoria pública de transporte social, y a la colaboración y aportación constante de los socios y socias de Azayca, cuyo respaldo permite seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes oncológicos de nuestros municipios.