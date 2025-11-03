72.000 euros, el coste de mantener limpios los baños portátiles de Zamora

Zamora cuenta con 13 baños portátiles permanentes, más una cantidad variable de aseos en función de las necesidades de la ciudad, en base a la mayor afluencia en las calles por determinados eventos. Por ejemplo en Semana Santa se pueden llegar a poner 50 de estos baños en las zonas clave de la ciudad, en San Pedro son 22, y en otro tipo de eventos, como ferias, suelen ser media docena.

Además en acontecimiento como el de Las Edades del Hombre se han colocado también baños portatiles en determinados puntos de acceso a la exposición, desde que llegan los autobuses a la ciudad, con el fin de evitar que la ausencia de baños públicos sea un problema para los visitantes.

El nuevo contrato para colocar o retirar los baños donde es necesario, así como su mantenimiento y limpieza estima en 72.000 euros este coste.

Hay que tener en cuenta que los baños permanentes se limpian dos veces a la semana en invierno y hasta cuatro veces en verano, mientras que los que se colocan en eventos, como Semana Santa o San Pedro, requieren limpieza diaria.

«Desde hace años, el Ayuntamiento de Zamora realiza el servicio de alquiler con limpieza y mantenimiento de baños portátiles en distintos lugares de la ciudad según necesidades, en base a eventos, ferias, fiestas, etc, para que se la ciudad se mantenga en condiciones saludables, evitando la generación de espacios insalubres por malos olores, por lo que se considera necesaria e imprescindible la continuidad de la prestación de este servicio, no solo por imperativo legal, sino por motivos de salubridad publica», explica la justificación del contrato.

Son «baños propios del Ayuntamiento», que es necesario colocar o retirar de determinadas zonas según las necesidades, además de su limpieza y su mantenimiento.

La competencia de salubridad pública implica, señala el documento municipal, «evitar la generación de lugares insalubres, fomentando así la higiene pública y el bienestar ciudadano», teniendo en cuenta que la ciudad carece de aseos públicos, lo que pudiera provocar «lugares insalubres y antihigiénicos», lo que se trata de evitar teniendo estos baños portátiles en adecuadas condiciones de uso.

Es, además, obligatoria la instalación de aseos públicos en actos públicos generales (como fiestas, eventos, actos o ferias), en cumplimiento del Real Decreto 2816/1982, Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.