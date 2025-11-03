1.400 zamoranos están en lista de espera para sacarse el carnet de conducir

1.400 personas están en espera para poder examinarse del carnet de conducir en la provincia de Zamora. De ellas, unas 900 corresponden a la capital y alrededor de 400 a Benavente, según los datos ofrecidos por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora (APAZ). "Ahora tenemos tres examinadores tras el refuerzo que se hizo a finales del mes de agosto y el problema está en que cuando uno de ellos coge vacaciones, volvemos a quedarnos con dos", detalla José Miguel Crespo, presidente de la entidad. Cifra que, por tanto, alega, es "insuficiente" para poder acelerar las pruebas y que la lista de espera se reduzca.

"Los examinadores realizan 12 pruebas al día. Entonces para quitar esa bolsa, se necesitarían 36 pruebas diarias. Lo que significa que son como un mes y medio o dos meses de espera para poder sacar el carnet", detalla Crespo.

Las consecuencias de este retraso se traducen en pérdidas económicas para las autoescuelas porque "al final te limita la capacidad de examen", lamenta el portavoz del colectivo. "Nosotros tenemos una bolsa de alumnos de la cual solo podemos examinar entre el 5% y el 10%. Entonces no puedes practicar todos los días con la misma gente porque al final harían muchas prácticas hasta llegar al examen", argumenta.

Los aspirantes para obtener el carnet de conducir realizan una media de 40 prácticas antes de presentarse al examen. Alumnos que tampoco se libran del impacto, sobre todo aquellos que necesitan el carnet para acceder a puestos de trabajo o a oposiciones y para los que el retraso en las pruebas supone un obstáculo añadido. "Si dependes del permiso para trabajar o para desplazarte, se te retrasa entre mes y medio o dos meses. En el caso del carnet de camión o moto, pasa lo mismo. Incluso hay oposiciones que exigen un carnet específico y la demora te puede dejar fuera de plazo", añade Crespo.

"El problema mayor es que si suspendes, te toca esperar la lista que hay para volverte a examinar. O sea, que si tú suspendes hoy, a lo mejor hasta dentro de un mes y medio no te puedes volver a examinar", expone.

Un coche de autoescuela circulando por la ciudad de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora, sin embargo, ofrecen una visión distinta. Aseguran que los tres examinadores "son suficientes para la práctica totalidad del año", aunque en la temporada estival y a la hora de cubrir vacaciones o ausencias, la cifra es algo justa. Por ello, consideran que la situación actual es de "normalidad" y "apenas hay lista de espera".

Por su parte, desde la Asociación Provincial de Autoescuelas reconocen que la incorporación de un tercer examinador a finales de agosto ha aliviado ligeramente la situación, pero creen que lo ideal sería contar con cuatro examinadores para evitar más retrasos y cubrir bajas o vacaciones sin que el sistema se colapse y la lista de espera siga creciendo.

Escasa oferta de plazas

Problemática que el responsable de APAZ indica, no es particular de la provincia sino que hay un déficit de examinadores a nivel nacional provocado "porque hay muy pocos puestos". "Si la Dirección General de Tráfico (DGT) este año que entra va a sacar 130 plazas de examinador y se jubilan unos 150, pues el problema se agrava", relata Crespo.

Escasez de examinadores que empeora con los traslados que muchos profesionales piden. "Hay mucha gente que está deslocalizada de su población y que opta incluso por cambiar de puesto dentro de la DGT ", argumenta.

Por todo ello, desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora creen que la solución sería que la DGT sacase más plazas de examinador de tráfico y que las localizase muchas de ellas en sus provincias de origen para evitar la fuga de personal hacia otros destinos.