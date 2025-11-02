El rincón de España que los zamoranos eligen para una escapada a la playa
La cercanía, la clave que lleva a los vecinos de Zamora a tocar mar asturiano
Playa en cualquier época del año. Cuando el sol ofrece sus últimos rayos en pleno mes de otoño, a muchos zamoranos les gustaría tener el mar a la puerta de casa para dar un paseo por la playa y entre las olas del mar, aunque sea con chaqueta. Respirar aire puro y las olas dan vida. Y eso los zamoranos no lo consiguen en la provincia, por mucha playa fluvial que haya. Si quieren hacerlo, la más visitada de todas las playas de España es la de Gijón. Y no porque sea la mejor para ellos -que para muchos lo es- sino por puro sentido práctico: la cercanía.
En apenas dos horas y media puedes plantarte en la arena, poner tu sombrilla y ponerte al sol. Incluso la corta distancia te permite irte por la mañana prontito y regresar a dormir a tu casa... cuestión de gustos.
LOS DATOS
Distancia: 270,01 kilómetros por la AP-66 y por la A-66
Duración aproximada: 2,40 minutos
Si te decides a viajar a Gijón, dos son las opciones más habituales aunque, por encima de todas, una: la playa de San Lorenzo.
Playa de San Lorenzo
Es una de las áreas marítimas más conocidas y populares de Asturias. El dinamismo de toda una ciudad como Gijón parece volcarse en este espacio. Aquí encontrarás cometas, tablas de surf, patines, bicicletas, voley, fútbol, footing, castillos de arena, baños, competiciones deportivas, tumbonas, casetas de baño, sombrillas y mucha gente.
Con una longitud de 1.550 metros y forma de concha, hablamos de una de las playas más emblemáticas del Principado. Si tomamos una panorámica aérea vemos que la bahía de Gijón está partida en dos por el Cerro de Santa Catalina, antiguo asentamiento romano sobre el que se emplaza el barrio marinero de Cimadevilla. A un lado del cerro queda la playa de San Lorenzo, hasta el monte de La Providencia, y al otro los dos puertos, el deportivo y el comercial, y las playas nuevas: la playa de Poniente y la playa del Arbeyal.
Playa de Poniente
Artificial y urbana, es una playa joven, con apenas una década de existencia, creada a mediados de los años 90 en la parte oeste de la ciudad, en la zona conocida como Fomento, entre el puerto deportivo y los astilleros de Gijón. Alcanza una longitud de unos 500 metros y una superficie de 140.000 metros cuadrados en bajamar y unos 60.000 en pleamar.
Vigo es otra de las opciones que tampoco obvian los zamoranos a la hora de un viaje rápido a la playa.
No obstante, las maravillosas playas fluviales de la provincia así como el único Lago de Sanabria hace muchos zamoranos puedan disfrutar de playa sin moverse de los límites de Zamora.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Un buzón expendedor de drogas en Zamora lleva a su dueño a prisión