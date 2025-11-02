Las mejores reacciones en redes sociales al último mural pintado en Zamora: "Una obra de arte"

Zamora cuenta desde hace unos días con un nuevo mural en sus calles. Esta vez, dedicado a la obra teatral Don Juan Tenorio, del dramaturgo José Zorrilla. La obra, ubicada en la Costanilla de San Antolín con la calle del Riego, refleja a los personajes principales de la historia, Don Juan y Doña Inés, ante el telón rojo y la balconada del Teatro Principal de Zamora.

Esta obra alimenta la larga producción muralista de esta corporación municipal, que ha apostado por artistas locales para embellecer varios puntos de la ciudad. Estos murales reflejan tradiciones zamoranas y retratan a algunos de los artistas más destacados de Zamora, entre otras temáticas. Además, este mural, a cargo de Carlos Adeva, se ha estrenado coincidiendo con la representación teatral de Don Juan Tenorio que se realiza todos los años en el Teatro Principal.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, lo anunciaba en su perfil de Facebook hace unos días, asegurando que con esta actuación, "el Ayuntamiento continúa su apuesta por integrar el arte contemporáneo en el espacio público, reforzando a través de murales el vínculo entre cultura, memoria colectiva y paisaje urbano". Así es como se ha utilizado el muralismo para "recuperar fachadas medianeras, dotándolas de contenido artístico que dialoga con la identidad cultural de la ciudad", añadía el alcalde.

Enseguida se sucedieron decenas de respuestas en el apartado de comentarios de la publicación de Guarido, la inmensa mayoría a favor de la obra. "Divino", "precioso", "espectacular" o "una obra de arte", han sido algunas de las calificaciones que los zamoranos han expresado en la red social Facebook. Con mención especial para su autor, Carlos Adeva, "un gran muralista", según un usuario.

"Quien se oponga a que se llene Zamora de arte está negando un paso en la evolución de la ciudad. Increíble, ojalá más así para dar vida y color a esta ciudad", escribía con detalle una zamorana. Otro usuario analizó al detalle el mural: "Qué maravilla, adaptando los palcos a las ventanas. A ese negocio del bajo le ha dado un plus".

Un vallisoletano también se dejó caer por la publicación de Guarido en Facebook, compartiendo un sentido comentario por dedicar un espacio de la ciudad a la obra de Zorrilla: "Desde Valladolid, ciudad natal de José Zorrilla, os damos las gracias a los zamoranos y a Zamora y a su alcalde por este mural".