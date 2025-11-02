José Manuel del Barrio, sociólogo: "Hay que aprender a poner en marcha nuestros recursos"

Con una historia que resultó finalmente ser más personal de lo que en un principio parecía, el doctor en Sociología José Manuel del Barrio se dirigió al público asistente al congreso "Razones para quedarnos" como si de su alumnado universitario se tratase. En permanente movimiento y preguntando continuamente a los presentes, para que se sintieran partícipes de la charla, Del Barrio reveló que le había preguntado "al doctor Google" sobre qué le pasaba a Zamora y su diagnóstico se resumía en tres preocupaciones recurrentes en la provincia: incendios forestales, problemas demográficos y económicos y abandono y falta de oportunidades.

"Eso es lo que dice la Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta información y algoritmos, sin errores a simple vista, pero un buen diagnóstico es fundamental para saber qué le pasa al paciente y hay que saber qué indicadores utilizar", diferenció.

El uso adecuado de los cinco sentidos

"Tenemos que utilizar los cinco sentidos para entendernos y saber realmente qué nos pasa", sugirió, yendo así más allá de los simples números, añadiendo además, que, una vez puestos sobre la mesa los supuestos problemas, retos y oportunidades, "se necesita hacer un análisis profundo, riguroso y científico" para llegar a unas conclusiones a la hora de analizar cualquier situación que afecta a esta provincia.

Problemas que, en algunas ocasiones, se convierten en oportunidades, como es el caso del envejecimiento de la población en Zamora. "Menos mal que están nuestros mayores, porque gracias a ellos hay trabajo", aseguró, apoyándose en las residencias que pueblan el medio rural. "Convirtamos Zamora entonces en zona residencial de personas mayores, donde existen muchos nichos de empleo", sugirió, lanzándole esta idea a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, presente entre el público asistente a la sexta edición del congreso "Razones para quedarnos".

La clave está en saber aprovechar los recursos

Por último, y como colofón de su singular intervención en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León, el doctor en Sociología reconoció que "ya está todo dicho" en las campañas publicitarias para atraer turistas o dar a conocer los recursos "tan numerosos y sobresalientes" de este territorio. "Ahora bien, la cuestión clave es saber poner en marcha esos recursos", subrayó. "Puedes tener la mejor locomotora del mundo y, sin embargo, que permanezca parada en la estación, porque no tenemos profesionales o técnicos que sepan movilizarla", indicó.

Para buscar una solución a ese problema de recursos humanos, "se necesitan otros recursos, relacionados con la formación permanente y la mejora de las prácticas de gestión, tanto en los ámbitos privados como públicos". Un esfuerzo conjunto que será el que "impulse la innovación, el emprendimiento y, en definitiva, la calidad de vida y el bienestar de la población", finalizó.