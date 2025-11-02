José Alfonso Herrero (AudensFood): "Ahora, más que proyectos, deben ofrecerse ofertas profesionales"

José Alfonso Herrero, director de planta de Audens Food —la antigua Frinca— en Zamora, fue uno de los ponentes del congreso "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en el salón de actos del Consejo Consultivo.

Su discurso se centró en "el principal activo que tenemos todas las empresas", como son las personas, y el proyecto profesional que pueden desarrollar unido a un proyecto personal de vida. "El objetivo es que se afinquen aquí y, como reza el título de este congreso, tengan razones para quedarse", apuntó Herrero.

Dirige una planta que se dedica a los platos preparados y los ultracongelados. "Cuando hablamos de jóvenes y nos centramos en el empleo, en la actualidad ya no hay que ofrecerles ofertas profesionales, sino que ahora lo que hay que ofrecerles son proyectos", diferenció.

Pilares básicos de la empresa

Y estos proyectos tienen como uno de los pilares básicos la propia empresa, desentrañando no solo a qué se dedica, sino también "cuál es su visión, su misión y su orientación", enumeró. En el caso de Audens Food, "se dedica a dar soluciones a la alimentación, porque en cada momento de la vida nos apetece un producto distinto, teniendo en cuenta, además, las tendencias del mercado", explicó el director de planta, un zamorano que tuvo su experiencia fuera de Castilla y León y regresó apostando por un proyecto profesional y de vida en su provincia.

Importante también para ese proyecto por el que se apuesta es para Herrero "conocer los valores de la empresa en la que vas a trabajar y sentirse identificado con ellos, porque es donde va a pasar varias horas al día", razonó. En el caso de Audens Food esos valores se centran en la mejora continua y la orientación a las personas "pero no solo a los accionistas, sino a los clientes y consumidores". Unos valores que mantienen desde el año 1974 y que continúan creciendo.