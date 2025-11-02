Javier Sierra presenta el jueves en Zamora "El plan maestro"

El Club La Opinión-El Correo de Zamora acerca este jueves (Seminario, 20.00 horas) al escritor Javier Sierra, que trae al foro que presenta Carmen Ferreras su último libro, El plan maestro.

Es la esperadísima vuelta a las librerías del maestro del misterio. Javier Sierra regresa con una novela muy emocionante que nos habla de los "maestros instructores" y del arte como motor de la civilización.

En 1990, Javier Sierra fue abordado por un sujeto singular en el Museo del Prado. Este le confesó que existía una comunidad secreta que, desde hacía siglos, se había dedicado a proteger una selección de obras que servía de puerta entre distintos mundos. Aquel tropiezo dio lugar a El maestro del Prado (Planeta, 2013).

Desde entonces, el autor se ha obsesionado con encontrar de nuevo a ese personaje y, en su camino, ha descubierto que existe un "plan maestro" que otorga al arte un sentido esencial. Este lleva siglos siendo urdido por unos misteriosos maestros que han transformado a nuestra especie hasta límites insospechados.

Algunos mitos se refieren a ellos como dioses instructores, otros como daimones; también como ángeles y espíritus. Sus ideas han moldeado nuestra especie con aportes como la agricultura, la astronomía, las matemáticas o la expresión artística.

Puerta a lo desconocido

En su última novela Javier Sierra, único autor español en el top ten de más vendidos en Estados Unidos, nos sumerge en una historia donde el arte se convierte en una puerta a lo desconocido. El plan maestro no es solo una novela de misterio: es una indagación profunda sobre la verdadera función del arte, un enigma oculto en los lienzos más célebres de la historia.

En el corazón de esta historia, una pregunta esencial: ¿quiénes son los verdaderos guardianes del arte y qué secretos han protegido a lo largo de los siglos? ¿Y si las grandes obras de arte fueran mucho más que simples pinturas y escondieran un mensaje para la humanidad?.

Del Prado al Louvre

El plan maestro llevará al lector del Museo del Prado al del Louvre, a los Uffizzi, a la Casa Azul de Frida Kahlo en México, e incluso a cuevas prehistóricas tan emblemáticas como la francesa de Lascaux.

Pero, más allá de sus escenarios geográficos, le conducirá también a vertiginosos viajes por el tiempo, a pensar en el papel del arte, de la astrología antigua, o de los distintos futuros que se abren ante la humanidad y la posibilidad de influir en ellos desde nuestro presente.

No es fácil resumir una novela tan ambiciosa como esta. Por supuesto, el arte ocupa su primer plano. Pero, en el fondo, trata también de un tema clásico de la ciencia-ficción (2001, Contacto): el de la existencia de civilizaciones más avanzadas que alientan y vigilan en secreto la evolución de la humanidad.

Hace treinta años que Javier Sierra (Teruel, 1971) empezó a buscar respuestas a grandes preguntas a través de la escritura. Desde entonces no ha dejado de dar sus libros a imprenta, hasta esta última obra que presentará este próximo jueves en Zamora, en el seno del Club La Opinión-El Correo.

Tras ganar el Premio Planeta con El fuego invisible, Sierra se convirtió en el único autor español cuyas novelas han llegado al top ten de los libros más vendidos en el exigente mercado editorial de EE. UU.

Autor de obras tan populares como La cena secreta, El maestro del Prado, La dama azul o El ángel perdido, la literatura del autor turolense se puede leer hoy en 44 países. Javier Sierra es hijo predilecto de su ciudad natal y la biblioteca pública de Teruel lleva su nombre.