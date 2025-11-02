Javier Faúndez: "Esta provincia crece en talento y en empleo"

El apoyo de las instituciones a las empresas erradicadas en Zamora es fundamental para su crecimiento y la atracción de jóvenes al territorio. Así lo considera el presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien fue el encargado de abrir institucionalmente la sexta edición de este congreso organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. "Si a las empresas les va bien, le irán también bien a Zamora", razonó Faúndez, quien aseguró que en los pueblos "también es posible emprender", un objetivo que se facilita ofreciendo los mejores servicios "de abastecimiento, carreteras, alumbrado o Internet", enumeró. "Si ponemos estas buenas condiciones sobre la mesa, estaremos tentando a aquellos jóvenes que estén planteándose vivir en esa localidad", aseguró.

El aumento de la oferta de suelo industrial en la provincia de Zamora durante los últimos años es también otro factor a tener muy en cuenta para el futuro de este territorio, con los ejemplos de Monfarracinos, Villabrázaro, Alcañices o Benavente.

Alerta para detectar y solucionar problemas

A esto añadió que las instituciones deben estar alerta para detectar y solucionar cualquier problema para solucionarlo y poder seguir avanzando. "Una provincia como la nuestra no puede decirle a una empresa que no se puede instalar aquí porque no hay suministro eléctrico. Tampoco valen disculpas para no convertir una carretera como la N-122 en autovía, ni Sanabria se puede bajar de la Alta Velocidad", puso como ejemplos. "Nosotros, como institución, colaboramos con todos los colectivos de la provincia para intentar dinamizarla", subrayó, asegurando que Zamora "es una provincia que crece tanto en el talento como en empleo", valoró.