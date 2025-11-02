Isabel Blanco: "Los jóvenes no sois el futuro, sino el presente de esta tierra"

Creerse la felicidad que produce poder vivir y trabajar en una provincia como Zamora es el primer paso para considerar a esta tierra como un lugar de oportunidades. Con esa premisa comenzó la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, su discurso de clausura de este congreso. "Somos los primeros que tenemos que empezar a creernos que Zamora tiene muchas razones para quedarse aquí", apuntó.

Blanco agradeció las experiencias compartidas por los jóvenes que participaron en la mesa redonda, que ayudan "a romper esa visión pesimista que se tiene en Zamora", lamentó. "Desde el gobierno de la Junta, trabajamos para generar oportunidades en esta tierra, para que sea atractiva no solo para las personas que ya están en ella y para las empresas, sino, sobre todo, para que sea una tierra atractiva para los jóvenes, por que vosotros no sois nuestro futuro, sois nuestro presente, esa realidad que día a día tiene que crecer en Zamora", apostó.

Más de 15.000 millones para Castilla y León

Para ayudar a este objetivo, la vicepresidenta recordó la partida de más de 15.000 millones de euros para los presupuestos del próximo año, el 80% del mismo destinado a sanidad, educación y servicios sociales. "Y con medidas que apuestan por los jóvenes y por el empleo", añadió. Un empleo que se puede ofrecer en el medio rural, "lo que se traduce en generar dinamización y en dar vida a los pueblos", apuntó, destacando la emergente figura del nómada digital. "Son jóvenes muy preparados que aportan innovación, población y actividad para nuestros pueblos", enumeró.

La consejera zamorana hizo también hincapié en el sector de los cuidados. "Por cada cien personas atendidas en el medio rural, se generan entre sesenta y setenta puestos de trabajo. Y es gente que se queda, que hace un proyecto de vida aquí por la calidad que gana", razonó.

Patrimonio, cultura, tradiciones y oportunidades

De ahí que pusiera en valor el territorio de Castilla y León y de Zamora. "Tenemos patrimonio, cultura, tradiciones, oportunidades y grandes empresas. Es una comunidad, muchas veces, desconocida, pero tenemos ganas de futuro y, desde luego, trabajamos para ello", aseguró.

Ese trabajo se traduce en acciones como la tarjeta Buscyl —para economizar los viajes entre localidades de Castilla y León—, la mejora de las comunicaciones, las ayudas a la vivienda y otras propuestas "que ponemos encima de la mesa para generar esas oportunidades que hagan que los jóvenes quieran venir y quedarse en nuestra tierra", aspiró.

Una tierra que es "líder en servicios sociales, educación y atención a la dependencia y que seguirá escuchando a los jóvenes para mejorar", finalizó.