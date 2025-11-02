Las instituciones, motor del cambio para un territorio con esperanza

El foro contra la despoblación organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, "Razones para quedarnos", se centró en su sexta edición en un sector de la población al que hay que tener muy en cuenta a la hora de buscar alternativas de futuro: los jóvenes.

La periodista del periódico, Verónica de Castro, fue la encargada de dirigir el evento, celebrado en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León, y dio la bienvenida a los presentes señalando que "los jóvenes son el futuro, pero también el presente. Por ello, aunque tienen múltiples razones para quedarse en Zamora, a veces es necesario ponerlas sobre la mesa, analizarlas y valorarlas", señaló.

Apertura institucional

Sobre todas ellas habló a continuación el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien se atrevió a añadir dos nuevos conceptos al evento "Razones para quedarnos", como son razones para volver y razones para venir. "Es todo un acierto que en esta edición se haya implicado a los jóvenes, porque ellos son el relevo generacional, aquellas personas que muy pronto, en un breve espacio de tiempo, van a tener que dar ese paso adelante para que esta provincia sea mejor", valoró.

Faúndez subrayó la idea de que Zamora "es una tierra de oportunidades", aseguró que estaba "totalmente convencido de ello" y que cada día se levantaba para trabajar con ese mantra. "Lo hago junto a mi equipo de gobierno y cuando establezco ámbitos de colaboración con otras instituciones", añadió.

Las autoridades invitadas, en primera fila del salón de actos del congreso «Razones para quedarnos». | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

A este respeto, quiso dejar bien claro que, ya sea desde la Diputación, como desde el Ayuntamiento, Junta o Gobierno central, "todos tenemos unos deberes que ponernos y unos objetivos que marcarnos para que esta provincia sea mejor", consideró. "Las instituciones no estamos para crear empleo, pero sí para sembrar la esperanza, ese optimismo con el que hay que trabajar un territorio, todavía más si cabe si es tan extenso y con poca población como es el caso de Zamora y de Castilla y León", añadió.

Los patrocinadores y colaboradores

