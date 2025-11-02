Razones par quedarnos
Las instituciones, motor del cambio para un territorio con esperanza
La sexta edición del congreso "Razones para quedarnos", organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se centra en las posibilidades de los jóvenes para apostar por quedarse en la provincia
El foro contra la despoblación organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, "Razones para quedarnos", se centró en su sexta edición en un sector de la población al que hay que tener muy en cuenta a la hora de buscar alternativas de futuro: los jóvenes.
La periodista del periódico, Verónica de Castro, fue la encargada de dirigir el evento, celebrado en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León, y dio la bienvenida a los presentes señalando que "los jóvenes son el futuro, pero también el presente. Por ello, aunque tienen múltiples razones para quedarse en Zamora, a veces es necesario ponerlas sobre la mesa, analizarlas y valorarlas", señaló.
Apertura institucional
Sobre todas ellas habló a continuación el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien se atrevió a añadir dos nuevos conceptos al evento "Razones para quedarnos", como son razones para volver y razones para venir. "Es todo un acierto que en esta edición se haya implicado a los jóvenes, porque ellos son el relevo generacional, aquellas personas que muy pronto, en un breve espacio de tiempo, van a tener que dar ese paso adelante para que esta provincia sea mejor", valoró.
Faúndez subrayó la idea de que Zamora "es una tierra de oportunidades", aseguró que estaba "totalmente convencido de ello" y que cada día se levantaba para trabajar con ese mantra. "Lo hago junto a mi equipo de gobierno y cuando establezco ámbitos de colaboración con otras instituciones", añadió.
A este respeto, quiso dejar bien claro que, ya sea desde la Diputación, como desde el Ayuntamiento, Junta o Gobierno central, "todos tenemos unos deberes que ponernos y unos objetivos que marcarnos para que esta provincia sea mejor", consideró. "Las instituciones no estamos para crear empleo, pero sí para sembrar la esperanza, ese optimismo con el que hay que trabajar un territorio, todavía más si cabe si es tan extenso y con poca población como es el caso de Zamora y de Castilla y León", añadió.
Los patrocinadores y colaboradores
Una vez más, "Razones para quedarnos" ha sido posible gracias al patrocinio de la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food y Diputación Provincial de Zamora, con la colaboración de los ayuntamientos de Benavente y Toro.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas