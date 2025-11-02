Ifeza acoge la tercera edición de "Deporte en familia"

La Junta de Castilla y León ha celebrado este domingo, 2 de noviembre, la tercera edición de la iniciativa ‘Deporte en Familia’ en Ifeza. El evento se ha articulado en once áreas temáticas distribuidas por el recinto, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, que combinan juego, actividad física, educación para la salud e inclusión, garantizando la atención de personal titulado.

En el acceso se ha habilitado la recepción de participantes como punto de información, registro y atención a dudas. Todas las áreas contarán con monitores titulados encargados de organizar y supervisar las actividades para garantizar una experiencia segura, educativa y divertida.

La zona de ‘Ludoteca’ ofrecerá actividades dirigidas para la infancia como globoflexia y magia junior, manualidades ‘pyssla’ y pintacaras, con contenidos diseñados para el disfrute y el desarrollo creativo de los más pequeños.

El área de ‘Hinchables’ contará con juegos diferenciados por edades, incluyendo porterías gigantes para ensayar filigranas y canastas que permitirán practicar saltos y mates con seguridad.

El ‘Área de fomento de la actividad física y una alimentación saludable’ reunirá a profesionales titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Nutrición para divulgar los beneficios del ejercicio regular y de una dieta equilibrada, con dinámicas prácticas para identificar productos más saludables. Como novedad, se incorporarán circuitos físicos para realizar en equipo entre madres, padres, hijas e hijos, con el reto de mejorar tiempos de ejecución de forma cooperativa.

En el espacio de ‘E-sports’ se instalarán pantallas de gran formato y consolas de última generación para disfrutar de videojuegos en un entorno familiar, promoviendo un uso responsable y lúdico de la tecnología. La zona escenario y DJs animará la jornada con música integrada en la programación para mantener un ambiente festivo y participativo.

El área de multideporte acercará modalidades tradicionales y adaptadas, con pistas de Fútbol-Voleibol (formato 4x4 o 2x2), Basket 3x3, Mini Voleibol y Fútbol Sala 2x2, fomentando la participación intergeneracional y el aprendizaje activo de reglas.

En el exterior, la ‘Gran Gymkana’ propondrá pruebas de cooperación entre adultos y menores, orientadas a reforzar vínculos familiares a través del juego.

La oferta se completa con ‘Laser Combat’ que permitirá disfrutar en equipos de una actividad segura y apta para todas las edades.

Asimismo, se contará con juegos inclusivos, que incorporan futsal adaptado con porterías de diferentes dimensiones y balones sonoros, circuito de boccia, bádminton sentado, voleibol adaptado y tenis de mesa en silla de ruedas, asegurando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en la práctica.

Evento con el que la Junta de Castilla y León busca reafirmar su compromiso con la práctica deportiva como eje de bienestar, convivencia e igualdad de oportunidades, impulsando iniciativas que facilitan la conciliación familiar y la participación intergeneracional en entornos seguros e inclusivos.