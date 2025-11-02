Sergio Pérez, comisario científico de "EsperanZa": "Los grandes artistas aportan un atractivo nuevo a Las Edades del Hombre en Zamora"

Este zamorano, doctor en Historia del Arte y máster en Gestión del Patrimonio, ha articulado su carrera profesional en la investigación, la gestión y la enseñanza. Ha publicado numerosos artículos y monografías y ha comisariado una muestra sobre el escultor Juan de Montejo y otra sobre pintura mural transfronteriza.

¿Cuál es la función de un comisario científico?

Por iniciativa de la Fundación de Las Edades del Hombre y del Obispado de Zamora se creó un doble comisario. Por una parte, alguien que se encargase de las relaciones institucionales, que eso lo ha tomado de su mano el delegado de patrimonio de la diócesis, Juan Carlos López, y un comisariado científico que se encargase de seleccionar las obras que iban a formar parte del discurso expositivo y de ir ensamblando las piezas dentro del guión de José Manuel Chillón. También, de manera puntual, José Ángel Rivera de las Heras nos ayudó a seleccionar alguna obra zamorana y de arte contemporáneo. La propia fundación formaba parte de ese equipo dando cohesión al trabajo.

¿Qué criterios ha seguido a la hora de seleccionar las piezas?

El principal que yo pedí a Las Edades del Hombre fue tener cuantas más piezas inéditas mejor. Más del 80% de las piezas que se exponen no se han expuesto en ninguna edición anterior de Las Edades del Hombre. Además, un segundo criterio fue que dentro de esas piezas, a diferencia de lo que ocurrió en "Remembranza", Zamora tuviese un papel importante y que cuanto más número de diócesis representadas, mejor. Han venido piezas especialmente representativas de Andalucía, de Bilbao, de Barcelona, de Galicia, de Cantabria, y a mayores del mundo portugués, que también ha sido prestador de varias obras más que relevantes, con la pena de que, al final, la exposición no ha sido entre los dos territorios.

Sergio Pérez explica la muestra en la visita reina Sofía. / JosÃ© Luis FernÃ¡ndez

¿Quería contar con grandes maestros del arte?

Fue una idea que nos marcamos desde el principio, que "EsperanZa" fuese una exposición especialmente potente en cuanto a los nombres de los artistas que iban a estar representados. Las Edades también es símbolo de esa calidad de piezas y de nombres. Todos conocemos a Gregorio Fernández, a Pedro Berruguete, a Juan de Juni, pero este año hemos dado un pasito más, y gracias a la colaboración de prestadores de fuera de Castilla y León, se pudieron añadir nombres que no siempre han sido habituales dentro de Las Edades. Hemos conseguido un ramillete de nombres que, no son lo único de la exposición, pero que van a aportar a un atractivo que no lo han tenido otras citas.

Hay obras de El Greco, Goya o Zurbarán sin estar en un gran museo. Y, por primera vez, en Las Edades un Velázquez y un Picasso.

Para ver esa conjunción de maestros de primerísima fila, habría que ir a instituciones como el Museo del Prado. Por suerte no es así, y por suerte las vamos a tener en Zamora hasta principios del mes de abril. También hemos conseguido traer un Picasso y un Velázquez que salen por primera vez de sus instituciones y que se prestan por primera vez. Son obras que van casi de la mano porque ambas son obras juveniles de sus autores. El Velázquez es una obra de cuando estaba trabajando en el taller de Francisco Pacheco, de su maestro en Sevilla, y el Picasso es una obra que realiza cuando está aprendiendo el arte del dibujo, con apenas 15 años. Las Edades del Hombre se ha convertido en un marchamo de calidad. Presentarte ante una institución como el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el Museo Picasso de Barcelona con el paraguas de Las Edades ya es casi garantizar que lo que vas a solicitar va a ser tenido en consideración y va a ser aprobado para su préstamo. Desgraciadamente, siempre se quedan piezas en el tintero. Esto no ha ido en detrimento de la selección final porque barajamos un conjunto mucho más amplio.

Sergio Pérez en el exterior de San Cipriano. / J. L. Fernández

¿Cuántas estimaron?

Un grupo aproximadamente de 200 piezas. Por ejemplo, teníamos varias iconografías e íbamos seleccionando primera, segunda y tercera opción. Si la primera salía adelante, descartábamos las demás. Por lo tanto, esa selección de 200 piezas fue bajando muy rápidamente hasta las casi 90 exhibidas.

Creación actual

En "EsperanZa" hay muchísimo arte contemporáneo.

Tiene mucha presencia, sobre todo, al inicio y al final. Desde hace algunos años, Las Edades tiene la voluntad de que el arte contemporáneo dialogue con el arte clásico. Hay arte contemporáneo de carácter religioso, que a veces pensamos que no existe, y no solo eso, sino que hay arte contemporáneo que permite una lectura en clave religiosa y que le permite también dialogar perfectamente con el arte clásico. Y ese diálogo lo encontramos en la Catedral.

Obras de arte contemporáneo. / José Luis Fernández / LZA

¿De qué manera?

Quien vaya a ver la exposición, le sorprenderá que nada más entrar, en el primer momento, tenemos abundante obra contemporánea. Tenemos nombres como Antonio Pedrero, Satur Vizán, Ele Pozas, Ángel Luis Esteban... un ramillete de artistas contemporáneos zamoranos y de fuera que nos sirven para mostrar un diálogo, para seguir una línea dentro del guión, pero además para que el espectador vea la riqueza del patrimonio castellanoleonés que no se centra únicamente en escultores y pintores de los siglos XV, XVI y XVII.

La maternidad de Baltasar Lobo. / José Luis Fernández / LZA

Ha enumerado pintores, pero la escultura contemporánea también tiene su espacio.

Tenemos tres representaciones bien distintas entre sí. En las primeras capillas tenemos una maternidad de Baltasar Lobo, nuestro gran artista zamorano internacional, que procede de la Diputación, que es una maternidad que está dialogando con una obra del último gótico, que procede de la Catedral de Valladolid, y con una obra de Bigarny. Luego está la obra que a la reina Sofía le resultó especialmente atractiva, entre muchas otras, que fue el Cristo de Venancio Blanco que está volviendo a la vida. Un Cristo que está colocado estratégicamente bajo el cimborrio de la Catedral y por último, en la capilla del Cardenal, una obra de Pablo Gargallo, un artista también internacional como Lobo, que hace una interpretación de las imágenes de los profetas. Ese "Gran profeta", que es como se titula la obra de Gargallo, está dialogando con una obra de Manuel Álvarez, procedente de Santoyo en Palencia, que nos muestra hasta qué punto la escultura contemporánea pudo llegar hacia cotas de expresividad que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el mundo del Barroco.

El Cristo de Venancio Blanco. / José Luis Fernández / LZA

En varios ámbitos de la muestra la propia seo tiene su protagonismo. ¿Por qué?

En "EsperanZa" hemos tratado de que, tanto San Cipriano como la Catedral, tenga una arquitectura efímera que no sea excesivamente invasiva. Es más, en San Cipriano se permite ver perfectísimamente la arquitectura, y en la Catedral se ha jugado un poco a las dos cosas. Por un lado, que el espectador en determinados momentos de la exposición transite por la Catedral, pero no sepa exactamente en qué parte está. En otros puntos, como la capilla de San Ildefonso, la zona de alrededor del cimborrio y el coro o la capilla del Cardenal lo que queríamos es que la arquitectura, que es especialmente potente, dialogara con las obras. En la sala donde están los Goyas, lo que queríamos es que las obras fueran las protagonistas. Se fue un poco jugando con la posibilidad que nos ofrecía el diseño.

Las piezas procedentes de la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. / José Luis Fernández / LZA

Y plantean varios juegos seductores para el visitante.

El primero, cuando uno llega a lo que es la cabecera de la Catedral, es un lugar casi mágico. De repente, tienes ese trío de imágenes procedentes de la capilla de los Condestables de Burgos, talladas por Felipe Bigarny y por Diego de Siloe, que son maravillosas. Y enfrente tienes al Cristo de las Injurias, obra atribuida hace poco a Diego de Siloe. Se juega con obras del mismo autor que habitualmente están en territorios distantes, como son Zamora y Burgos, y que nos sitúan también ante cómo trabajaban estos escultores. A aquellos que todavía son un poco incrédulos a la atribución de Siloe del Cristo de las Injurias, pues ahí delante tienen otro Siloe, para que juzguen hasta qué punto Siloe es uno de los grandes maestros de nuestro primer Renacimiento.

Y el segundo...

En la capilla de San Bernardo, donde tratamos el tema de la Anunciación, hemos querido jugar a cómo a lo largo de la historia del arte se representó el mismo tema en distintos soportes y con distintas cronologías. En esa capilla tenemos una Anunciación tallada en piedra, que procede del Museo Catedralicio, tenemos una Anunciación del Greco pintada en lienzo, y tenemos una tablita en una madera en la que Picasso hizo su Anunciación. El espectador va a descubrir algo que no es nuevo, pero que el mismo tema ofrecía múltiples posibilidades para los maestros y en función de las épocas.

"Zamora tiene un papel protagonista y sus obras no van a dejar indiferente a nadie"

¿Qué nos puede decir de la contribución de Zamora?

La presencia de Zamora deja el pabellón muy alto. Estoy especialmente orgulloso de las piezas que se han seleccionado de Zamora. Quien piense que todas nuestras mejores obras se expusieron en "Remembranza" y ya no había nada más que enseñar, está muy equivocado. Una de las obras que a todos quienes han pasado por San Cipriano destacan es la Anunciación procedente de Toro, es algo cautivador y es una obra sobresaliente. Y luego en la Catedral tenemos desde la parte contemporánea, el Cristo de las Injurias o en el coro una obra sobresaliente de Juan de Montejo que procede de la propia seo. En la parte dedicada a los sacramentos, tenemos otra obra de Juan de Montejo, la gran custodia procesional de la Catedral de Zamora. En la zona del crucero, tenemos el conjunto de Padres de la Iglesia que vienen de Morales del Vino y en la zona del claustro tenemos una obra que a mí me parece fantástica, el Salvador procedente de Abezames, una escultura gran formato, junto a esa tabla que está habitualmente en el trascoro de la Catedral de Zamora, esa tabla en la que aparece Cristo Salvador rodeado de santos. Zamora tiene un papel protagonista dentro de la exposición y, sobre todo, son obras que no van a dejar indiferente al espectador porque no se han visto expuestas prácticamente ninguna de ellas hasta ahora.

La dolorosa de Salzillo venida desde Lorquí, en Murcia. / J. L. F.

¿Qué va a pasar cuando se acerquen los días de la Pasión con las obras expuestas que procesionan?

La Dolorosa de Lorquí, el Cristo de las Injurias de Zamora, y el Cristo yacente de San Miguel y San Julián de Valladolid tienen culto durante la Semana Santa o directamente procesionan. Estamos con un dilema de qué es lo que va a ocurrir si realmente esas piezas van para esos días de culto y van a volver, o bien si esos días de procesión la exposición va a permanecer cerrada o si puntualmente se van a sustituir. No obstante, son piezas muy difíciles de reemplazar, por ejemplo, en el lugar del Cristo de las Injurias, siendo una pieza central, no se puede colocar cualquier otra cosa. Ahora mismo desde Las Edades del Hombre y el Obispado de Zamora se está hablando con los prestatarios para ver las posibilidades existentes. Si ellos aceptaran que la obra saliera ese día o ese par de días y que la obra volviera, seguro que por parte de Las Edades no habría ningún problema.

Ahora mismo desde Las Edades del Hombre y el Obispado de Zamora se está hablando con los prestatarios para ver las posibilidades existentes.

Desde su punto de vista, la joya o las joyas de "EsperanZa" son...

¡Qué difícil! Para mí porque no contaba con que viniera, el conjunto de la capilla de los Condestables de Burgos. Esas tres imágenes que están frente al Cristo de las Injurias, a nivel emocional, han sido de las piezas que me han producido más alegría que las hayan prestado desde la Catedral de Burgos. Si me tuviera que quedar con una única obra a nivel artístico, seguramente sería un Greco. A mí me fascina verdaderamente la Anunciación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Me parece una obra sensacional y está tan bien iluminada, que la ves desde fuera de la capilla y parece que estuviera brillando con luz propia. Para mí, no sé si es la obra maestra de la exposición, pero, al menos, para mí es una de las obras grandes que el espectador no debería perderse.

Los distintos momentos de la exposición van acompañados de múltiples colores, ¿obedece a algún tipo de criterio?

No obedece a ningún significado. Los tres momentos de la exposición y también el preludio, que se celebra en San Cipriano, tienen distintos colores. Partimos de un dorado para la zona de San Cipriano y después vamos pasando por múltiples colores desde rojos, morados casi, y verdes. Los tres momentos están perfectamente delimitados por totems que marcan el paso de un momento al otro y también por la música que diseñó David Rivas. Lo que sí que se quiso es que esos momentos más de Pasión, que se concentran en la primera parte de la exposición, momentos más vinculados al dolor, la Pasión de Cristo y los martirios, nos parecía que el color rojo quizá se podía asociar a eso y también a nivel eucarístico. Y el verde del final no es que sea verde esperanza, pero nos parecía que era un color que aportaba mucha viveza, que aportaba mucha vitalidad a las piezas que se colocaban sobre él y, de hecho, la zona en la que más verde hay, que es en el claustro, yo creo que es una zona que aporta mucha vitalidad a la exposición y casi te permite acabar con un nivel de satisfacción muy alto y con ese mensaje de alegría que trata de trasladar la exposición y el verde lo acompaña muy bien.

Sergio Pérez durante una visita a "EsperanZa". / José Luis Fernández / LZA

¿Qué ha supuesto para usted esta experiencia?

Para mí comisariar "EsperanZa" lo que ha supuesto ha sido un reto. En mi caso como historiador del Arte siempre he tenido el anhelo o incluso el sueño de que en algún momento comisariar una exposición de Las Edades del Hombre. Y de repente, cuando te encuentras con que eso se hace realidad, pues tus pretensiones están siempre altísimas y te topas a veces con la realidad de que hay piezas que no se pueden sacar de un retablo porque están ensambladas y no hay manera, otras porque no se prestan... y todo eso conjugarlo con un presupuesto, conjugarlo con un guión y con una serie de condicionantes que son los que dan sentido y dan carácter a la propia obra hacen que verdaderamente sea un reto. Una vez que la exposición ya estuvo lista para ser mostrada al público, ese reto se tornó en satisfacción, una enorme satisfacción el poder haber contribuido a que Las Edades del Hombre vuelva a Zamora y que además creo que vuelve por la puerta grande. También como zamorano me siento orgulloso de poder aportar un granito de arena a que, durante estos meses que no son tan propicios para el turismo, nuestra ciudad se embellezca, para que nuestra ciudad se llene de turistas, para que nuestra ciudad se llene de gente y de recursos económicos.