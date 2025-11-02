Una diseñadora de videojuegos, un ganadero o una investigadora: la fuerza de la savia nueva que rejuvenece Zamora

¿Qué tienen en común una diseñadora de videojuegos, una investigadora universitaria y un ganadero? Que todos ellos son jóvenes que han decidido desarrollar su proyecto profesional y personal en una provincia como Zamora.

Hay mucho que aprender de una decisión —para la mayoría, atrevida— de la que no se arrepienten, para encontrar el "secreto" de este territorio para conseguir que más personas se decidan a asentarse en la provincia.

Los tres fueron los protagonistas de la mesa redonda que se celebró en el congreso "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

La periodista Verónica de Castro fue la encargada de moderar un debate en el que quedó claro que las posibilidades de una provincia como Zamora son muchas más de las que, a priori, pueda parecer.

Diferentes procedencias, mismo destino

Cada uno de ellos venía con unas circunstancias diferentes que les han traído hasta Zamora.

En el caso de Ana Belén López, esta alicantina encontró aquí la tranquilidad y calidad de vida de la que carecía en Levante. Ahora compagina la investigación con su trabajo en la Universidad de Salamanca y se encuentra feliz. "Uno de los motivos por los que he elegido Zamora es porque creo que es un lugar donde tienes una amplia calidad de vida. Si la comparo con lo que tenía antes, creo que he mejorado bastante", aseguró.

Daniel Vicente no tuvo que elegir si se quedaba en Zamora. Ya vivía aquí, en Torres del Carrizal. Su elección vino sobre si seguir con la labor de su familia o cambiar el rumbo de su destino. "Me di cuenta de que lo que yo quería hacer lo tenía en casa, la ganadería. Decidí apostar por ello y estoy contento con mi decisión", subrayó.

De Madrid a Zamora

Tras estudiar Bellas Artes en Salamanca, la zamorana Celia Parriego probó el sueño de tantos jóvenes: trabajar en Madrid. Un sueño que se convirtió a los pocos años en pesadilla. "La vida en Madrid al principio es impresionante, con tantas opciones, pero, en mi caso, a la larga, fue un auténtico estrés, dedicada únicamente al trabajo. Valoré mis opciones y decidí volver aquí, sobre todo a nivel de calidad de vida y capacidad de ahorro. Cambié de ámbito laboral y ahora trabajo en el sector de los videojuegos", resumió.

Confesó que la decisión del cambio no fue sencilla. "Al principio, te entran muchos temores, porque tendemos a pensar que volver a Zamora es como un fracaso. Y yo lo veo, precisamente, al revés, una buena oportunidad para poder sacar adelante tu propio proyecto de vida. Y poder hacerlo en una ciudad más tranquila y con mayor capacidad de ahorro", destacó Parriego.

Sin camino de regreso

A la alicantina, los primeros años le preguntaban cuándo iba a volver. Una pregunta que ya han dejado de hacerle. "No entendían que hubiera optado por quedarme aquí, porque creo que tendemos, en general, y seguramente de forma involuntaria, a proyectar que el éxito está en las grandes ciudades o capitales, sin tener en cuenta lo que significa tener calidad de vida. Debemos cambiar nuestra percepción de las cosas", aconsejó.

Mayor comprensión de su entorno tuvo Daniel Vicente. "Aquí, en el mundo rural, es más normal quedarse para dar continuidad a la vida que tenían tus padres. Pero también tengo amigos y conocidos que se han ido a Madrid y cuando quieren tener una vida más tranquila, han decidido volver", aseguró. Sobre qué debería tener este medio rural para que más gente apueste por quedarse, el joven ganadero hizo un llamamiento a las instituciones. "Son las que tienen que ayudarnos en ese camino, facilitando más las cosas para hacer una apuesta fuerte por el territorio", solicitó.

Opciones y posibilidad de acercarse a otras ciudades

Con respecto a las cosas que se pueden echar de menos viviendo en una pequeña capital o pueblo, está una agenda cultural un poco más mermada, aunque lo ven como un mal menor. "Puede que haya menos diversidad, pero es sencillo desplazarse a otra ciudad", indicó López. Su compañera Celia Parriego apoyó la sugerencia, subrayando que Zamora "está en un punto estratégico, en el centro, con Salamanca y Valladolid cerca y a tan solo una hora en tren de Madrid", puso como ejemplos.

También consideraron que habría que hacer pedagogía para cambiar la visión negativa de los pequeños territorios. "Los padres deberían inculcar a sus hijos que no solo existe la alternativa de irse a estudiar y trabajar a Madrid. Se puede involucrar a las nuevas generaciones a pensar que es posible vivir en Zamora y triunfar aquí", indicó López. "Cuando te vas fuera, muchas veces no eres consciente realmente de lo que ya tenemos aquí", añadió Vicente.

El problema universal de la vivienda

En Madrid, Valladolid o Zamora, la vivienda es un tema que preocupa a todos los jóvenes. De eso nadie escapa, viva donde viva. "Se deberían establecer unos precios acordes con cada ciudad, porque a veces está bastante contaminado por otros lugares y son desorbitados", lamentó Ana Belén López, quien señaló que esta problemática la había vivido en primera persona. "Se necesitan más ayudas, sobre todo para los jóvenes que quieran asentarse y, por ejemplo, emprender un negocio. Proporcionarles un ecosistema agradable en el que tengan disposición a esas subvenciones para poner en marcha sus proyectos", analizó, por su parte, la diseñadora. "Y que sean sencillas de solicitar", apostilló.

Entre todos, coincidieron en señalar que era muy necesaria una campaña "de concienciación y comunicación para que los jóvenes sepan de que Zamora existe y que hay determinadas empresas que apuestan por esta tierra. Y que ellos podrán ser los futuros partícipes de todo esto", animó Parriego.

Abrir la escucha a los jóvenes

Finalizaron su intervención solicitando que "se escuche más a los jóvenes" si se quiere atraer a este sector de la población a Zamora. "Creo que aportan frescura e innovación y, muchas veces, proponen cosas que, aunque en principio puedan parecer complicadas, porque te sacan de tu zona de confort, hay que escucharlos para aplicar sus propuestas y así poder seguir avanzando", consideró la profesora universitaria.

Daniel Vicente, Celia Parriego y Ana Belén López son tres ejemplos de jóvenes que apostaron por Zamora y se sienten más que satisfechos con la decisión tomada. Una decisión que confían en que muchos más la tomen.