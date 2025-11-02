Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Campus acoge el miércoles el Día del Donante Universitario

Donantes de Sangre y Alcer atenderán una mesa informativa en la Facultad de Educación

Estudiantes del Campus donan sangre.

Estudiantes del Campus donan sangre.

Carlos Gil Andrés

La Facultad de Educación (antes Magisterio) acogerá el próximo miércoles 5 de noviembre, de 9.30 a 13.15 horas, una mesa informativa con motivo de la celebración del Día del Donante Universitario en todo el distrito de Salamanca.

La Hermandad de Donantes de Sangre y Alcer Zamora, además de voluntarios, colaboran en la iniciativa. El pasado año 46 personas se interesaron, de las cuales dos se hicieron voluntarios y seis donantes de órganos. 89 estudiantes donaron sangre en el Campus el pasado año, 42 por vez primera .

