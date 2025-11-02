El Campus acoge el miércoles el Día del Donante Universitario

La Facultad de Educación (antes Magisterio) acogerá el próximo miércoles 5 de noviembre, de 9.30 a 13.15 horas, una mesa informativa con motivo de la celebración del Día del Donante Universitario en todo el distrito de Salamanca.

La Hermandad de Donantes de Sangre y Alcer Zamora, además de voluntarios, colaboran en la iniciativa. El pasado año 46 personas se interesaron, de las cuales dos se hicieron voluntarios y seis donantes de órganos. 89 estudiantes donaron sangre en el Campus el pasado año, 42 por vez primera .