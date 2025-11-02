Burbujas hechas de píxeles: el videojuego de un estudiante zamorano al alcance de los aficionados de todo el mundo

"Desde el colegio ya intentaba hacer cosas con plataformas de programación muy sencillas, en el instituto intenté avanzar un poco más, aprendiendo a usar herramientas como Unity, pero no fue hasta Bachillerato cuando me lo tomé en serio y aprendí a usar Godot, comenzando a crear juegos y prototipos". La pasión por los videojuegos y la programación de Pablo Tamames es algo innato en él desde pequeño y esa afición no ha hecho más que crecer. "Analizaba muchos juegos que me inspiraban a seguir desarrollando nuevos diseños e ideas. Tras aprender a hacer mis propios juegos, también me interesé por la modificación de los ya existentes", recuerda.

Esta forma autodidacta de aprender le ha llevado a triunfar en las dos Game JAM organizadas en Zamora este mismo año. Se trata de concursos donde los participantes, en solitario —como el caso de Tamames— o en equipo, tienen que crear un videojuego desde cero en un periodo de tiempo limitado, normalmente entre 24 y 48 horas. El primero de los triunfos de este salmantino fue en la celebrada en el Campus Viriato, donde había que idear un juego bajo la temática de "burbujas". De ahí surgió "Bubble Investor", un juego de inversión en el que se dirige una compañía de burbujas con el objetivo de obtener el máximo rendimiento sin que lleguen a explotar.

Pablo Tamames como monitor del curso «Programar jugando». / Alba Prieto

"Aunque al principio pensé en un juego de plataformas, haber jugado a juegos similares como Balatro, es decir, relacionados con apuestas sin dinero real, pensé en una burbuja que si explotaba te hacía perder dinero y, para que tuviese más sentido, cuanto más tiempo está sin explotar, más ganas", resume sobre el sencillo argumento del juego. "Una vez tuve esa base, el resto fueron mejoras que se me ocurrieron y me dieron tiempo a añadir antes de que finalizase el tiempo de la jam", apunta.

Su segundo triunfo se fraguó en el evento CYL Games Show, celebrado en el recinto ferial Ifeza. En aquella ocasión, el tema en el que se tenían que inspirar era "castillos" y volvió a convencer al jurado.

Dio la casualidad de que, en ambas ocasiones, miembros de la empresa de videojuegos zamorana Gamez Studio colaboraban como "coaches" y jurado y en seguida vieron su potencial. Gracias a su apoyo, "Bubble Investor" está recorriendo el mundo, después de un periodo de evolución en el desarrollo y en la mecánica del juego.

Pablo Tamames recoge el premio de la Game JAM del CYL Games Show. / Cedida

De esta manera, la idea ha viajado a las ferias más importantes del sector, como la Pocket Gamer Connects Shanghai (China), Gamescom de Colonia (Alemania), Tokyo Game Show (Japón), BCN Game Fest en Barcelona y, hace una semana, en la Gamescom Asia en Bangkok (Tailandia). "En estas ferias, los estudios de desarrollo de videojuegos presentan sus proyectos, muestran avances de sus juegos, conectan con jugadores y profesionales de la industria y buscan oportunidades de colaboración, promoción y publicación", detallan desde Gamez Studio.

En la actualidad, Pablo Tamames está estudiando el grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos en la Escuela Politécnica Superior de Zamora y compagina esta formación universitaria con un trabajo en el estudio Gamez Studio como programador, además de ser monitor en el curso "Programar Jugando", sobre programación para niños, financiado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora.