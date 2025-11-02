Bélgica confía a Grupo Tecopy, de origen zamorano, un contrato estratégico de defensa

El Ministerio de Defensa de Bélgica ha adjudicado un contrato estratégico de generación de cartografía militar a Cotesa, la compañía tecnológica de Grupo Tecopy, que cuenta con una línea de negocio especializada esta materia desde hace más de 15 años. Se trata de la primera vez que el Gobierno belga confía un trabajo de estas características a una empresa española.

El contrato, que se desarrollará hasta el año 2027, contempla la producción de cartografía militar y validación de datos geoespaciales de alta resolución, en aquellas zonas geográficas consideradas de carácter estratégico para el país, de acuerdo con los criterios de la OTAN, según se establece en el marco del programa multinacional MGCP (Multinational Geospatial Co-production Program).

Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, el trabajo contempla cuatro líneas de actuación. La primera se centrará en la generación de cartografía vectorial multiescalar sobre grandes extensiones geográficas, esenciales para el conocimiento del terreno en operaciones conjuntas. La segunda línea de trabajo se enfoca en la representación cartográfica topográfica a escala 1:50.000, diseñada para ser integrada en sistemas interoperables.

Además, el trabajo también versa sobre la información vectorial urbana en alta resolución (escala 1:5.000), orientada a escenarios complejos y entornos urbanos. Por último, la empresa desarrollará un producto gráfico final de representación urbana, conforme al modelo de contenido de datos, también a escala 1:5.000.

En definitiva, estos cuatro productos constituyen herramientas clave para obtener superioridad en la información, apoyando la toma de decisiones estratégicas, la planificación táctica sobre el terreno y la interoperabilidad operativa entre las fuerzas aliadas.

Certificado de calidad

El trabajo que desarrolla Cotesa está amparado por un certificado de calidad adaptado a las exigencias contractuales y a las metodologías internacionales propias del sector de defensa; es decir, garantizando el cumplimiento de los estándares de precisión, coherencia temática, trazabilidad de datos y compatibilidad entre productos.

Además, como el contrato se enmarca en un programa de carácter multinacional, el trabajo requiere de la armonización de los resultados procedentes de diferentes operadores, que se nutren de un modelo de datos que asegura la producción cartográfica homogénea, revisada y conforme con los requisitos técnicos exigidos por los organismos de revisión internacionales correspondientes.

Sobre el grupo

Grupo Tecopy, que opera en los sectores de ingeniería, tecnologías aplicadas y formación, está integrado por tres unidades de negocio: Tecopysa, Cotesa y Enclave Formación. Cuenta con una plantilla de 250 profesionales y con centros de trabajo en Madrid, Valladolid (Parque Tecnológico de Boecillo), Zamora y Cáceres, así como presencia en Colombia, Nicaragua, Ecuador, Marruecos y Camerún.

Respecto a Tecopisa, la empresa se constituyó hace 40 años en Zamora y se ha especializado en el diseño y desarrollo de estudios de ingeniería civil e industrual. Sus principales líneas de negocio son: infraestructuras del transporte, agua y medio ambiente, gestión de viales, industria y energía.

Cotesa cuenta con 25 años de trayectoria y está especializada en el diseño de soluciones tecnológicas en gestión territorial, smart cities, movilidad, sistemas de información geográfica y tratamiento de imágenes satelitales.

Por último, Enclave, con 20 años de experiencia, se dedica a la consultoría, diseño y desarrollo integral de proyectos de formación, capacitación y entrenamiento virtual.