Amaranta Ratón, diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad: "Es imprescindible impulsar la educación en valores de igualdad"

La Diputación Provincial de Zamora vuelve a patrocinar una nueva edición de los premios eWoman, junto a la Fundación Caja Rural, Iberdrola, Aquona, Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza y Coca-Cola, sin olvidar la colaboración del Consejo Consultivo y Exquisiteza.

¿Siguen siendo necesarios actos como este de eWoman para poner en valor el papel que la mujer desarrolla en la sociedad actual?

Jornadas como eWoman, así como otros encuentros que ponen en valor el papel de la mujer en nuestra sociedad, revisten una especial relevancia, al constituir espacios de reflexión, intercambio y reconocimiento del talento y la trayectoria de mujeres profesionales en diversos ámbitos.

¿En qué se puede decir que la mujer ha avanzado y está en igualdad con el hombre?

La mujer ha avanzado de forma significativa en los últimos años en distintos ámbitos de la sociedad. Hoy, podemos hablar de una mayor presencia femenina en el mundo laboral, en los espacios de decisión política, en la investigación, la cultura, la empresa o el deporte. Se ha logrado una mayor visibilidad del talento femenino y una creciente conciencia social sobre la importancia de la igualdad de oportunidades.

Todavía queda camino que recorrer, ¿en qué ámbitos es más necesario?

Efectivamente, aunque se han logrado grandes avances, todavía queda mucho camino por recorrer. Los ámbitos donde resulta más necesario seguir trabajando son, especialmente, el acceso a puestos de responsabilidad y liderazgo, la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad salarial y la eliminación de estereotipos de género que aún persisten en determinados sectores. También es imprescindible seguir impulsando la educación en valores de igualdad desde edades tempranas, para que las futuras generaciones crezcan en una sociedad más justa, libre de prejuicios y donde hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones.

Preocupación por las nuevas generaciones

¿Asusta que las nuevas generaciones tengan una conducta machista, que parezca que se ha retrocedido en el tiempo?

Más que asustar, preocupa. Preocupa, porque demuestra que los avances en igualdad no son irreversibles y que es necesario mantener un compromiso constante con la educación y la sensibilización. No podemos dar por conquistados los derechos ni las mentalidades; cada generación debe comprender el valor de la igualdad y asumirla como un principio irrenunciable. Por eso, es esencial seguir trabajando desde las familias, las instituciones y los centros educativos para fomentar el respeto, la empatía y la corresponsabilidad. Solo así podremos garantizar que los progresos logrados se consoliden.

¿Cómo es posible que las chicas jóvenes acepten y, en ocasiones, incluso justifiquen esta conducta machista de sus compañeros?

Es una realidad compleja. En muchos casos, estas conductas se aceptan o se justifican porque aún persisten modelos culturales y mensajes sociales que normalizan determinadas actitudes de desigualdad. Las redes sociales, algunos contenidos digitales y ciertos referentes mediáticos transmiten valores que, lejos de fomentar el respeto o la igualdad, refuerzan estereotipos y relaciones de control. Existe una falta de educación afectivo-sexual sólida, basada en el respeto mutuo y en la autonomía personal. Por consiguiente, es fundamental seguir educando en igualdad desde la infancia y la adolescencia, promoviendo el pensamiento crítico y ayudando a las jóvenes a identificar cualquier forma de violencia o dominación, aunque se presente de forma sutil. Solo con educación, diálogo y referentes positivos podremos romper esos patrones y avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria.

Educación reforzada en todos los ámbitos

¿Hay que hacer una labor de educación todavía mayor en las pequeñas localidades?

La educación en igualdad debe reforzarse en todos los ámbitos. En los entornos rurales y en cualquier otro entorno. Los roles tradicionales y los prejuicios pueden estar arraigados en cualquier contexto. Es esencial acercar programas, talleres y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género y el empoderamiento femenino en toda la sociedad. La educación es la herramienta más poderosa para transformar mentalidades y debe llegar a todos los rincones del territorio, sin excepción.

Amaranta Ratón. / CEDIDA

¿Hay algún programa que se desarrolle por parte de la Diputación en este sentido?

Si. En este 2025 se han puesto en marcha ocho proyectos. El primero es el Punto Violeta Virtual, un espacio interactivo continuo en el tiempo de información, sensibilización y atención a víctimas de cualquier tipo de discriminación y agresión sexista. Este punto cubre las necesidades de todo el ámbito geográfico provincial y al que se accede desde la página principal de esta Diputación. También están los conciertos por la igualdad y en contra de la violencia de género, que se están llevando a cabo en cuatro localidades de la provincia y culminará con una quinta actuación en el Teatro Ramos Carrión. La Banda de Música de Zamora es la encargada de ofrecer los conciertos, durante los cuales, al compás de la música, se proyectan imágenes y se recitan poesías alusivas a la igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención de la violencia hacia las mujeres. Por otra parte, los campamentos y talleres infantiles "Jugando en igualdad" están dirigidos a niños y niñas del medio rural, de entre siete y trece años, para trabajar estrategias de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género. También tenemos el proyecto "Salud con perspectiva de género", con el objetivo de acompañar y apoyar a las mujeres en esta etapa de su vida, ayudándolas a superar las dificultades a las que se enfrentan. A través de distintas actividades, se rompen tabúes y se fomentan hábitos saludables, potenciando habilidades y estrategias que mejoran la salud física, emocional y nutricional, con el fin de empoderar a la mujer y reforzar su bienestar integral. Junto con el patrocinio del evento eWoman, también celebramos el Día Internacional de la Mujer y el de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre. Por último, se están desarrollando cinco talleres sobre prevención ante agresiones en el ámbito de género y situaciones domésticas, que abordan aspectos legales, psicológicos, sociales y prácticos.

La fuerza de la mujer en el mundo rural

¿Qué aporta la mujer al mundo rural?

La mujer es una pieza clave en el mundo rural. Sostiene la vida familiar, preserva la cultura y las tradiciones, y al mismo tiempo impulsa la economía local con su trabajo, su iniciativa y su compromiso. Gracias a ellas, nuestros municipios siguen siendo espacios vivos, con identidad y futuro. Sin mujeres no habrá futuro en nuestros pueblos. Por lo tanto, hay que poner en primera línea su liderazgo y su actividad emprendedora.

¿Cómo animaría a los zamoranos a acercarse a disfrutar del evento eWoman de este año?

Es una oportunidad única para conocer de primera mano historias inspiradoras de mujeres profesionales de distintos ámbitos, compartir experiencias y reflexionar sobre la igualdad de oportunidades. Se trata de un espacio abierto, enriquecedor y cercano, donde la sociedad puede reconocer el talento femenino y participar activamente en la construcción de un futuro más justo e igualitario. Acercarse a eWoman es apoyar el empoderamiento de la mujer y celebrar juntos el valor de la igualdad en nuestra provincia.