Zamora reúne las condiciones perfectas para una óptima campaña de setas: guía de consejos micológicos

El otoño huele a castañas, a lluvia, a hojas caducas... ¡y a setas! En Zamora poseemos lugares ideales para su recolección dada una riqueza micológica envidiable con bosques en los que perderte por toda la provincia. ¿Te gusta la micología? Si tienes suerte, podrás volver a casa con tu canasta llena de setas.

Las lluvias que estos días caen en la provincia son el caldo de cultivo ideal para que broten ejemplares, unas condiciones climatológicas más idóneas todavía si se tiene en cuenta que las temperaturas no son excesivamente frías y, además, son estables. El clima perfecto es una combinación de lluvias abundantes seguidas de algo de sol y temperaturas que ronden los 10-15 grados. Y en el caso de Zamora, se cumple a rajatabla:

El tiempo en Zamora, día a día. / Aemet

El clima ideal

Ahí van los factores ideales para que las setas crezcan como lo que son:

Humedad: El suelo debe estar húmedo, pero no encharcado. Las lluvias previas son esenciales.

Temperatura: Las temperaturas frescas y suaves son claves. La horquilla va de los 10 a los 20 grados.

Sol: Los días ideales para la recolección son unos dos o tres días después de la caída del agua, preferiblemente, con sol.

Manual: consejos y prohibiciones

Las condiciones

Para recolectar setas en los montes de este parque se seguirán los mismos criterios que existían en el Acotado Micológico “Montes de Zamora” antes de su declaración. Estas son las condiciones generales:

La recolección deberá realizarse sin causar daño al monte, quedando expresamente prohibido rastrillar el suelo o dañar el micelio de los hongos, así como estropear las setas de otras especies que no vayan a recogerse ya que todas tienen una función importante en le ecosistema forestal e incluso hay muchas especies de setas que tienen un gran interés científico o bien son utilizadas para estudios, exposiciones o publicaciones. En los casos en los que la recolección conlleve el arranque del pie completo de la seta, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenando los agujeros producidos con la misma tierra extraída. Para la recolección y el traslado de las setas recolectadas se deben utilizar cestas o recipientes que permita la aireación de las setas. No está permitido el uso de bolsas de plástico que impiden la transpiración y la caída al exterior de esporas. Queda prohibido recolectar huevos cerrados de oronja (Amanita caesarea), es decir, con el carpóforo encerrado en el interior del velo. Los ejemplares de parasol o galamperna deberán recolectarse con el sombrero extendido. Está prohibida la actividad de compra-venta de setas en los montes y caminos forestales. Algunas entidades locales disponen de ordenanzas que autorizan la compra-venta de setas. Los compradores en estos casos deben pagar la correspondiente tasa por uso de la vía pública. Los ayuntamientos designarán los espacios o locales expresamente autorizados para ejercer esta actividad. Está prohibido dejar basuras en el monte y encender fuego en zonas no autorizadas para ello. Para la recolección de setas, todas las personas deben de obtener su correspondiente permiso. A su vez, el titular del permiso, deberá cumplir las condiciones generales y específicas de cada área de regulación micológica. Los menores de 14 años no están obligados a obtener el permiso, pero para recolectar deberán ir acompañados de un adulto con permiso. El permiso es personal e intransferible y deberá ser presentado a requerimiento del personal de vigilancia autorizado o de la autoridad competente junto a un documento acreditativo de identidad (D.N.I. o equivalente). Por motivos ecológicos se podrán establecer limitaciones temporales a la recolección en ciertas áreas o de determinadas especies. Aunque el permiso de recolección está vinculado siempre al área de recolección para la que se expide, algunas modalidades pueden autorizar la recolección en otras zonas reguladas, en estos casos el titular desplazado deberá acatar y respetar las condiciones particulares establecidas para los permisos en cada una de ellas. En el caso de montes con accesos vallados, los recolectores deberán dejar las vallas cerradas a su paso. Se prohíbe recolectar setas durante la noche: desde la puesta de sol hasta el amanecer. Deben respetarse los ejemplares de setas muy pequeños, pues son muy difíciles de identificar y se pueden confundir fácilmente, además por criterios de sostenibilidad. Respetar los ejemplares envejecidos, pasados o agusanados porque ayudan, por la abundancia de esporas que poseen, a la expansión y fructificaciones futuras. No recoger setas que crezcan cerca de basureros, carreteras, zonas contaminadas o áreas industriales, ya que pueden contener metales pesados.

AGENCIA ATLAS

Los mejores destinos para buscar setas en otoño en España

El Parque "Montes del Noroeste" de Zamora

Se trata de una de las zonas con mayor riqueza micológica de la Unión Europea, un paraíso natural privilegiado con más de 800 especies de setas como boletus, cucurriles, roquiles, carrileiras, níscalos o chantarellas e infinitas posibilidades para descubrir el reino de los hongos en cualquier época del año.

El Parque Micológico "Montes del Noroeste Zamorano" (50.001), –declarado como tal el día 9 de mayo de 2022 y con vigencia hasta el 14 de marzo de 2029–, integra una superficie geográfica de 21.326,22 hectáreas de terrenos públicos (Montes de Utilidad Pública) divididos en cuatro áreas de recolección: (Aliste, Sanabria-La Carballeda, Sierra de la Culebra y Benavente-Los Valles correspondiendo la gestión al Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León).

Se calcula una producción setera media anual sostenible de 171.776 kilogramos de setas y hongos. El número máximo de permisos de recolección que se podrán conceder ascenderá a 8.929 entre todas las modalidades opcionales esta campaña.

La Rioja

El clima de esta comunidad autónoma la convierten en un lugar perfecto para el crecimiento de las setas. En concreto, las trufas son uno de los frutos de los que más presumen los riojanos. Hay diversas zonas que gracias a su alto interés micológico son auténticos focos turísticos.

Comarca de Pinares, Soria

Los pinares de esta zona de la provincia de Soria son el marco perfecto para la aparición de setas. Variedades como los boletus o los císcalos se encuentran a cada paso en la comarca soriana de Pinares.

Valle de Ultzama, Navarra

Este valle cubierto de hayedos y robledales constituye un entorno natural rico en hongos. Se trata de un parque micológico, que se extiende en 6.000 hectáreas en las que los amantes de la micología harán sus delicias.

Sierra norte de Madrid

Los recolectores de setas tienen en esta zona un auténtico paraíso. Algunos de los hongos más preciados, pueden recolectarse en estos bosques. Desde boletus hasta níscalos, pasando por setas de cardo, llenarán tu canasta si te animas a pasear por esta zona.

Montseny, Barcelona

Este parque natural esconde entre sus bosques especies de setas como el robellón o la trompeta. Los hayedos que visten esta zona son el marco perfecto para la recolección. Los conocidos bolets, en catalán, se van sucediendo a medida que uno se adentra en esta zona.