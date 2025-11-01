Zamora cumple con sus difuntos

Los zamoranos que tienen a sus familiares y allegaos enterrados en el cementerio de San Atilano cumple con la tradición de acudir y llevarles flores la jornada de Todos los Santos.

Pese a la lluvia que a lo largo de toda la jornada ha caído sobre la ciudad, la afluencia no se ha resentido demasiado y cuando llegaba el autobús o bien dejaba de llover se notaba más gente por los pasillos que separan los distintos cuarteles que articulan el espacio.

Un noviembre más se han sucedido saludos entre conocidos en las inmediaciones de la capilla, que tiene una gotera en las inmediaciones del altar, las escenas de familias rezando alrededor de una tumba o personas que aprovechaban para adecentar las sepulturas antes de depositar los ramos o los centros. “Ellos lo hicieron antes y ahora nos toca a nosotros” comentaba una señora en plena faena con un cepillo.

Tradición

“La gente tiene en mente venir un día y acude. Aunque llueva, se nota movimiento” certifica un trabajador de uno de los cuatro puestos de venta de flor situado en el exterior del camposanto. En su opinión el día 31 “siempre es el más fuerte” y al ser el día 2, Día de los Difuntos, domingo “puede que algunos lo retrasen”.

Flores

En cuanto al precio de los adornos, estos mantienen los precios del año pasado. “Aunque somos productores, las rosas las tienes que comprar, el clavel lo tienes que comprar…” enumera Patricia Hernando que enumera que se pueden comprar desde un clavel a un euro a ramos, desde diez años o centros a 25 años y certifica que “la gente en este caso no mira tanto el dinero”.

Día de los Difuntos

Las celebraciones en recuerdo de los ausentes prosiguen en Zamora el domingo día 2 de noviembre con la procesión de ánimas por el camposanto a partir de las 20.00 horas, mientras el día 3, la representación de la última escena del Tenorio, a cargo de La Tijera Teatro, en la parte nueva de San Atilano a partir de las 20.00 horas.