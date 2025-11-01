Los secretos del "karkubi", la droga para pobres hecha con medicamentos interceptados en una operación de la Guardia Civil de Zamora

Es conocida entre los consumidores como "karkubi", aunque todos lo llaman "la droga de los pobres". Tiene más denominaciones en el argot: cartucho, ampolla roja, Guadalupe... con todos estos nombres se refieren a un estupefaciente originario de los barrios más humildes de Marruecos que llegó a España durante el confinamiento motivado por la pandemia del coronavirus.

Está compuesto de sustancias psicotrópicas y mezcla medicamentos con principios activos de antiepilépticos y barbitúricos, caso del clonazepam o el fenobarbital. A las medicinas les añaden sustancias como el "maajun", una masa que tiene harina, hachís, pegamento y alcohol. Una bomba.

Guardia Civil de Zamora

Una droga barata en pequeños comprimidos

Desde algunos centros de rehabilitación cuentan que se trata de una droga que cada vez está más extendida en España por su bajo precio. Normalmente, se comercializan en forma de pastillas rojas pequeñas, fáciles de ocultar y llegados normalmente de Argelia o Marruecos. Cualquier puede encontrarlo en el mercado por tres euros y es un verdadero peligro.

Golpe al "karkubi" en Zamora

"Grecofar". Así se llama la operación llevada a cabo por la Guardia Civil de Zamora en la que los agentes han detenido a 22 personas por la venta ilegal de medicamentos por internet. El grupo delictivo falsificaba recetas médicas para adquirir medicamentos susceptibles de ser mezclados con drogas. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

El germen de la operación arrancó con la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas. Fruto de esa investigación, el operativo determinó que las medicinas provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado, que prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas que suele transportarse hasta el norte de áfrica para su mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar “karcubi”.

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las recetas médicas, localizan a su principal colaborador, que se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería. Además, se identifican a las conocidas “mulas económicas”, titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

De manera paralela se identifica a un vecino de Majadahonda (Madrid), que realizaba un gran acopio de medicamentos, vendidos posteriormente de manera ilícita por redes sociales.

Las investigaciones finalizan con registro domiciliario en Majadahonda donde la Guardia Civil incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

Detenciones por toda España

En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de la localidad de Majadahonda.