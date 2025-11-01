Jornadas sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias en una docena de pueblos de Zamora
Las sesiones abordarán cómo se debe actuar ante inundaciones, rescates y accidentes domésticos o de tráfico, además de otros temas prácticos como el manejo de extintores y uso de kits de primera intervención ante incendios
L. G. M.
Alcaldes, empleados municipales y todas las personas interesadas podrán participar en las jornadas de formación en materia de emergencias, que desarrollarán los distintos parques comarcales de la provincia en una docena de municipios. Talleres programados desde el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora durante el mes de noviembre y principios de diciembre con el objetivo de ofrecer conocimientos básicos sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias, así como promover la colaboración ciudadana con los servicios de bomberos y protección civil.
"Estas jornadas son una herramienta esencial para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia y los municipios, y para que los vecinos sepan cómo actuar en los primeros minutos de cualquier incidente", argumenta el presidente de la Diputación de Zamora y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Javier Faúndez.
De este modo, a lo largo de las sesiones se abordarán temas prácticos como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales, el manejo de extintores y uso de kits de primera intervención, cómo actuar ante inundaciones, rescates y accidentes domésticos o de tráfico, primeros auxilios, evacuación y autoprotección, además de llevarse a cabo simulacros de emergencia y coordinación con el 112.
Estas actividades permitirán a los asistentes conocer de primera mano el trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos, sus medios materiales y técnicos, y las diferentes actuaciones que realiza en beneficio de los municipios, desde achiques y rescates acuáticos hasta intervenciones en incendios forestales, industriales o domésticos.
Fechas y lugares de las formaciones
Los cursos se celebrarán en las siguientes fechas y localidades:
Parque de Rionegro del Puente
- Comarca de Sanabria: El Mercado de El Puente, 12 de noviembre
- Comarca del Valle de Tera: Camarzana de Tera, 17 de noviembre
- Comarca de Tábara: Ferreras de Abajo, 26 de noviembre
- Comarca de La Carballeda: Villardeciervos, 3 de diciembre
Parque de Benavente
- Benavente: 10 de noviembre
- Tierra de Campos: Villalpando, 19 de noviembre
Parque de Voluntarios de Toro
- Comarca de Toro: Venialbo, 10 de noviembre
- Comarca de La Guareña: Fuentesaúco, 19 de noviembre
Parque de Zamora
- Tierra del Vino: Morales del Vino, 10 de noviembre
- Tierra del Pan: Monfarracinos, 19 de noviembre
Parque de Bermillo de Sayago
- Comarca de Sayago: Bermillo de Sayago, 17 de noviembre
Parque de Tierras de Aliste – San Vitero
- Comarca de Aliste: Alcañices, 10 de noviembre
Material informativo
Durante las jornadas, los participantes recibirán también material informativo del Consorcio Provincial, en el que se recoge la amplia labor que los parques de bomberos desarrollan en toda la provincia, incluyendo actuaciones como:
- Retirada de elementos inestables en altura, saneamiento de fachadas o ramas en la vía pública.
- Apertura de puertas en situaciones de emergencia.
- Rescate de animales domésticos o salvajes en situación de compromiso o peligro, tanto para ellos como para las personas que los rodean.
- Retirada de enjambres de abejas y avispas.
- Búsqueda y rescate de personas desaparecidas.
- Intervención en accidentes de tráfico, incendios forestales o urbanos.
- Protocolos de evacuación.
- Servicios de prevención en pruebas deportivas, incluyendo soporte vital básico, asistencia con embarcación, prevención de incendios y otras emergencias.
- Charlas divulgativas y de formación sobre prevención y seguridad.
- Servicios preventivos en fuegos artificiales, hogueras de San Juan y romerías (regado de caminos, vigilancia de zonas de riesgo, etc.).
- Visitas de centros escolares, institutos, asociaciones o empresas (previa cita y según disponibilidad).
Estas acciones forman parte del compromiso de la Diputación de Zamora por mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio rural, fomentando la implicación de los ayuntamientos y la ciudadanía en la protección de personas, bienes y medio ambiente.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas