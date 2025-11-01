Jornadas sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias en una docena de pueblos de Zamora

Alcaldes, empleados municipales y todas las personas interesadas podrán participar en las jornadas de formación en materia de emergencias, que desarrollarán los distintos parques comarcales de la provincia en una docena de municipios. Talleres programados desde el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora durante el mes de noviembre y principios de diciembre con el objetivo de ofrecer conocimientos básicos sobre prevención, autoprotección y actuación ante emergencias, así como promover la colaboración ciudadana con los servicios de bomberos y protección civil.

"Estas jornadas son una herramienta esencial para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia y los municipios, y para que los vecinos sepan cómo actuar en los primeros minutos de cualquier incidente", argumenta el presidente de la Diputación de Zamora y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Javier Faúndez.

De este modo, a lo largo de las sesiones se abordarán temas prácticos como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales, el manejo de extintores y uso de kits de primera intervención, cómo actuar ante inundaciones, rescates y accidentes domésticos o de tráfico, primeros auxilios, evacuación y autoprotección, además de llevarse a cabo simulacros de emergencia y coordinación con el 112.

Estas actividades permitirán a los asistentes conocer de primera mano el trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos, sus medios materiales y técnicos, y las diferentes actuaciones que realiza en beneficio de los municipios, desde achiques y rescates acuáticos hasta intervenciones en incendios forestales, industriales o domésticos.

Fechas y lugares de las formaciones

Los cursos se celebrarán en las siguientes fechas y localidades:

Parque de Rionegro del Puente

Comarca de Sanabria: El Mercado de El Puente, 12 de noviembre

Comarca del Valle de Tera: Camarzana de Tera, 17 de noviembre

Comarca de Tábara: Ferreras de Abajo, 26 de noviembre

Comarca de La Carballeda: Villardeciervos, 3 de diciembre

Parque de Benavente

Benavente: 10 de noviembre

Tierra de Campos: Villalpando, 19 de noviembre

Parque de Voluntarios de Toro

Comarca de Toro: Venialbo, 10 de noviembre

Comarca de La Guareña: Fuentesaúco, 19 de noviembre

Parque de Zamora

Tierra del Vino: Morales del Vino, 10 de noviembre

Tierra del Pan: Monfarracinos, 19 de noviembre

Parque de Bermillo de Sayago

Comarca de Sayago: Bermillo de Sayago, 17 de noviembre

Parque de Tierras de Aliste – San Vitero

Comarca de Aliste: Alcañices, 10 de noviembre

Material informativo

Durante las jornadas, los participantes recibirán también material informativo del Consorcio Provincial, en el que se recoge la amplia labor que los parques de bomberos desarrollan en toda la provincia, incluyendo actuaciones como:

Retirada de elementos inestables en altura, saneamiento de fachadas o ramas en la vía pública.

Apertura de puertas en situaciones de emergencia.

Rescate de animales domésticos o salvajes en situación de compromiso o peligro, tanto para ellos como para las personas que los rodean.

Retirada de enjambres de abejas y avispas.

Búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

Intervención en accidentes de tráfico, incendios forestales o urbanos.

Protocolos de evacuación.

Servicios de prevención en pruebas deportivas, incluyendo soporte vital básico, asistencia con embarcación, prevención de incendios y otras emergencias.

Charlas divulgativas y de formación sobre prevención y seguridad.

Servicios preventivos en fuegos artificiales, hogueras de San Juan y romerías (regado de caminos, vigilancia de zonas de riesgo, etc.).

Visitas de centros escolares, institutos, asociaciones o empresas (previa cita y según disponibilidad).

Estas acciones forman parte del compromiso de la Diputación de Zamora por mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio rural, fomentando la implicación de los ayuntamientos y la ciudadanía en la protección de personas, bienes y medio ambiente.