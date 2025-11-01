Jesús García del Valle, director de Aquona Zamora: "Contribuimos a un modelo de gestión del agua más sostenible"

¿Cuál es la principal labor que desarrolla Aquona en la ciudad?

En Castilla y León, y en Zamora en concreto, Aquona lleva más de medio siglo trabajando. Trabajamos y nos esforzamos en garantizar un servicio de agua eficiente y cada vez más sostenible, aunando la excelencia operativa con un servicio centrado en las personas. Además, apostamos de manera clara por la protección del medio ambiente, la implementación de tecnologías innovadoras que redunden en la gestión del recurso hídrico y generando empleo local, contribuyendo al desarrollo y progreso económico de Zamora y de toda la sociedad zamorana.

Aquona lleva más de medio siglo trabajando en Zamora, ¿se nota la inclusión de la mujer en la empresa en todos estos años, acorde con los avances en la sociedad?

Sí, por supuesto, mantenemos un compromiso firme con la inclusión de la mujer en todos los niveles de nuestra organización. De hecho, hemos implementado políticas activas de igualdad de oportunidades que promueven el acceso equitativo de las mujeres a posiciones de responsabilidad y liderazgo, fomentando un entorno laboral diverso e inclusivo. Esta apuesta también enriquece la toma de decisiones y fortalece la capacidad innovadora de Aquona, contribuyendo a un modelo de gestión más sostenible y equitativo en el sector del agua. En definitiva, trabajamos para garantizar que el talento femenino sea valorado y potenciado.

¿Cuáles son los perfiles que tienen los trabajadores y las trabajadoras de Aquona?

Existen variedad de perfiles: personal administrativo, de atención al cliente, operarios de red y de plantas, técnicos, financieros… Pero sí que es verdad que, por las características de nuestro trabajo, el porcentaje de operarios de red y de planta es más elevado. La combinación de perfiles técnicos, operativos y de gestión permite a Aquona ofrecer un servicio integral y de calidad, adaptándose a los retos actuales del sector y promoviendo la innovación constante en la gestión del agua.

¿Qué cargos son los que ocupan las compañeras mujeres en esta empresa?

Aunque se ha avanzado mucho desde hace unos años, todavía la mayoría de mujeres ocupa puestos administrativos, como pueden ser en las áreas de atención al cliente o bien ligados a áreas transversales como jurídico, financiero, sostenibilidad o comunicación. No obstante, cada vez resulta más habitual encontrar mujeres en puestos directivos y, en algunos casos, operarias, aunque todavía queda mucho camino por andar. Lo importante es que en Aquona estamos apostando por formar y abrir este tipo de perfiles a mujeres que, tradicionalmente, han sido ocupados por hombres.

¿Cuenta Aquona con algún protocolo para la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo?

Aquona cuenta desde diciembre de 2022 con su tercer Plan de Igualdad, cuya primera edición se aprobó en 2012. Además, en julio de 2024 se aprobaron el tercer protocolo para la detección, prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y el tercer protocolo para la detección, prevención y actuación frente al acoso. La realidad es que la igualdad está presente en todos los ámbitos de la empresa: selección de personal, formación y conciliación. Respecto a esta última, las principales medidas acordadas van en la línea de la adopción de la jornada continua, la acumulación de lactancia o la adaptación de la jornada de trabajo semanal para mujeres a partir de la semana treinta de gestación.

¿En qué aspectos está avanzando Aquona con respecto a la gestión del agua para el consumo?

La gestión del agua en Zamora ha pasado por una transformación que ha hecho que algo que era totalmente manual se haya convertido en un proceso digital en el que las nuevas tecnologías y las soluciones innovadoras están en prácticamente todas las fases que implican la gestión del abastecimiento. Se ha conseguido así ser más eficientes a la hora de ofrecer el mejor servicio posible a los zamoranos, pero también hacerlo de la manera más sostenible. En este sentido, ha sido en esta última década cuando se ha dado un gran paso adelante en materia de digitalización e innovación aplicados a la gestión y al servicio del agua en Zamora. Por poner un ejemplo, la potabilizadora de la capital es un referente en España, tanto por la automatización de sus procesos como por el tipo de tratamiento que hace. La información que otorga el sistema automatizado, sumado a la cualificación y experiencia del equipo humano de Aquona, permite la anticipación en la toma de decisiones y estar, por tanto, preparados ante cualquier incidencia que se produzca en el servicio.

¿Hay algún proyecto en marcha para mejorar la gestión de este recurso?

Nos esforzamos por paliar los efectos del cambio climático. Por ello, como parte del grupo Veolia, nos hemos aliado con la innovación y las nuevas tecnologías para ofrecer no solo el mejor servicio, sino también generar un entorno más saludable a los ciudadanos, avanzando en la transformación ecológica mediante la economía circular y las alianzas.

¿Qué opina sobre eventos como eWoman, que ponen en valor el papel de la mujer en la sociedad actual?

Los eventos de este tipo siempre son positivos. Todas las acciones que ayuden a dar visibilidad al papel de la mujer y al talento femenino y, además, contribuyan a crear referentes para otras mujeres y jóvenes, ya que posibilitan que se dé visibilidad a mujeres que han luchado por esa igualdad y han conseguido grandes logros en disciplinas muy diferentes.