Consulta el horario especial del cementerio de Zamora en la festividad de los Santos

De cara a la festividad de los Santos, el cementerio de San Atilano tendrá horario extraordinario durante el fin de semana, abriendo a las 9.00 horas de la mañana hasta las 19.00 horas, en horario ininterrumpido, para facilitar las visitas de los familiares a sus seres queridos.

De cara estas fechas, también se ha procedido a una limpieza extraordinaria de las dependencias del cementerio por la empresa concesionario, que se suman a las laboras habituales para el mantenimiento de la zona.

Familias preparativos limpieza cementerio todos los santos / José Luis Fernández / LZA

Además, desde Policía Local se ha hecho un refuerzo en la zona, primero para regular el tráfico con los puestos de flores instalados en las inmediaciones del cementerio y segundo para reforzar la seguridad y evitar sustracciones de flores de las lápidas.

Otras actividades en el cementerio

Como actividades extraordinarias, hay que destacar la procesión de ánimas, que se celebrará el domingo 2, a partir de las 20.00 horas.

El lunes 3, el camposanto acogerá durante la mañana el homenaje que los militares brindan a los compañeros fallecidos a partir de las 11.00 horas, y por la tarde La Tijera Teatro representará en el cementerio la última escena de “Don Juan Tenorio”, en una puesta en escena que se realiza por cuarto año consecutivo en este espacio