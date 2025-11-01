Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta el horario especial del cementerio de Zamora en la festividad de los Santos

La Policía Local refuerza la regulación del tráfico en la zona este fin de semana

Familias preparativos limpieza cementerio todos los santos

Familias preparativos limpieza cementerio todos los santos / José Luis Fernández / LZA

B. B. G.

De cara a la festividad de los Santos, el cementerio de San Atilano tendrá horario extraordinario durante el fin de semana, abriendo a las 9.00 horas de la mañana hasta las 19.00 horas, en horario ininterrumpido, para facilitar las visitas de los familiares a sus seres queridos.

De   cara   estas   fechas, también   se   ha   procedido   a   una   limpieza extraordinaria de las dependencias del cementerio por la empresa concesionario, que   se   suman   a   las   laboras   habituales   para   el mantenimiento de la zona.

Familias preparativos limpieza cementerio todos los santos

Familias preparativos limpieza cementerio todos los santos / José Luis Fernández / LZA

Además, desde Policía Local se ha hecho un refuerzo en la zona, primero para regular el tráfico con los puestos de flores instalados en las inmediaciones del cementerio y segundo para reforzar la seguridad y evitar sustracciones de flores de las lápidas.

Otras actividades en el cementerio

Como actividades extraordinarias, hay que destacar la procesión de ánimas, que se celebrará el domingo 2, a partir de las 20.00 horas.

Noticias relacionadas y más

El lunes 3, el camposanto acogerá durante la mañana el homenaje que los militares  brindan a los compañeros fallecidos a partir de las 11.00 horas, y por la tarde La Tijera Teatro representará en el cementerio la última escena de “Don Juan Tenorio”, en una puesta en escena que se realiza por cuarto año consecutivo en este espacio

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents