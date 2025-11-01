La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca "tirados" en Morales del Vino

"Esta mañana, en la parada del autobús de la línea Salamanca-Zamora (Morales del Vino) ocho personas hemos quedado en tierra por falta de plazas. La empresa ha enviado posteriormente un vehículo para recogernos, aunque lo ha hecho por iniciativa propia, ya que la Junta de Castilla y León no ha reforzado los servicios pese al evidente aumento de viajeros".

Era la queja de una usuaria del autobús afectada por la falta de plazas del coche de línea a su llegada a Morales del Vino, el pasado viernes, perteneciente a la línea con mayor demanda de la provincia, la que une Zamora con Salamanca.

Una de las soluciones que se están poniendo encima de la mesa es la posibilidad de que el viajero pueda reservar plaza con antelación para al menos saber si va a poder viajar y de hecho la empresa ya está manos a la obra para incorporar el sistema.

Claro que esta medida puede quedarse corta si la demanda es muy superior a la oferta, ya que seguirá habiendo viajeros que no puedan obtener plaza.

La usuaria que colgó su denuncia en redes sociales tiene claro su diagnóstico: "Esta es una muestra más de la medida electoralista y mal planificada que ha puesto en marcha la Junta. Podría haber sido una excelente iniciativa (por su potencial de ahorro para la ciudadanía y su contribución al respeto medioambiental) pero, una vez más, se demuestra que el objetivo no es mejorar el servicio público, sino cosechar votos, sin prever los medios ni los recursos necesarios para atender a todas las personas usuarias".