Empleo temporal para las campañas de Navidad y el Black Friday en estos comercios de Zamora

La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y con ella llegan los contratos temporales que vienen de perlas a determinados colectivos. Lo mismo ocurre con el Black Friday, que ofrece oportunidades laborales para quienes buscan unos ingresos en un trabajo temporal a la vez que responden a la necesidad de algunos comercios de incrementar su personal con el incremento de ventas.

Desde el comercio y la atención al cliente hasta la hostelería, muchas empresas en Zamora contratan personal para cubrir puestos durante estos meses de mayor actividad.

Aquí va una selección de algunas de las mejores ofertas de empleo disponibles en Zamora para la campaña de Black Friday y Navidad:

Cocinero

Con contrato laboral indefinido a jornada completa y salario de 1.382,72 euros mensuales. La oferta está gestionada por la Oficina de Empleo de Zamora y no se realiza a través de ETT. Los interesados deben enviar su CV al correo indicado que podrás ver en la oferta de empleo, publicada por la Junta de Castilla y León.

PI STUDIO

Ale-Hop

Contrato temporal de 30 horas semanales en turnos rotativos de lunes a domingo. Las funciones incluyen atención al cliente, reposición y organización de productos, gestión de caja y mantenimiento del orden en tienda. Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, al menos un año de experiencia en ventas o atención al público, inglés intermedio, vehículo propio y disponibilidad total para la campaña. La empresa ofrece formación inicial y continua, oportunidades de crecimiento, descuento del 30% en productos y un salario de 1.200 a 1.400 euros brutos mensuales, con pluses por nocturnidad, festivos y domingos. Puedes contactar con ellos a través de su web.

Media Markt

La empresa busca ampliar su equipo en Zamora para la campaña de Black Friday y Navidad con contratos temporales y jornada parcial. Se requieren al menos 1 año de experiencia en ventas, retail o atención al cliente, con Educación Secundaria Obligatoria y conocimientos en electrónica de consumo. Los puestos disponibles incluyen ventas, atención al cliente, cajas y fulfillment, con tareas que abarcan asesoramiento y venta de productos, gestión de caja, reposición de mercancías, mantenimiento del punto de venta y resolución de incidencias de clientes. Se valoran habilidades de comunicación, orientación al cliente, trabajo en equipo y proactividad. Puedes encontrar más datos sobre este empleo en la página web de Media Markt.