Empleo temporal para las campañas de Navidad y el Black Friday en estos comercios de Zamora
La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y las tiendas necesitan un refuerzo de personal ante el previsible incremento de la actividad
La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y con ella llegan los contratos temporales que vienen de perlas a determinados colectivos. Lo mismo ocurre con el Black Friday, que ofrece oportunidades laborales para quienes buscan unos ingresos en un trabajo temporal a la vez que responden a la necesidad de algunos comercios de incrementar su personal con el incremento de ventas.
Desde el comercio y la atención al cliente hasta la hostelería, muchas empresas en Zamora contratan personal para cubrir puestos durante estos meses de mayor actividad.
Aquí va una selección de algunas de las mejores ofertas de empleo disponibles en Zamora para la campaña de Black Friday y Navidad:
Cocinero
Con contrato laboral indefinido a jornada completa y salario de 1.382,72 euros mensuales. La oferta está gestionada por la Oficina de Empleo de Zamora y no se realiza a través de ETT. Los interesados deben enviar su CV al correo indicado que podrás ver en la oferta de empleo, publicada por la Junta de Castilla y León.
Ale-Hop
Contrato temporal de 30 horas semanales en turnos rotativos de lunes a domingo. Las funciones incluyen atención al cliente, reposición y organización de productos, gestión de caja y mantenimiento del orden en tienda. Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, al menos un año de experiencia en ventas o atención al público, inglés intermedio, vehículo propio y disponibilidad total para la campaña. La empresa ofrece formación inicial y continua, oportunidades de crecimiento, descuento del 30% en productos y un salario de 1.200 a 1.400 euros brutos mensuales, con pluses por nocturnidad, festivos y domingos. Puedes contactar con ellos a través de su web.
Media Markt
La empresa busca ampliar su equipo en Zamora para la campaña de Black Friday y Navidad con contratos temporales y jornada parcial. Se requieren al menos 1 año de experiencia en ventas, retail o atención al cliente, con Educación Secundaria Obligatoria y conocimientos en electrónica de consumo. Los puestos disponibles incluyen ventas, atención al cliente, cajas y fulfillment, con tareas que abarcan asesoramiento y venta de productos, gestión de caja, reposición de mercancías, mantenimiento del punto de venta y resolución de incidencias de clientes. Se valoran habilidades de comunicación, orientación al cliente, trabajo en equipo y proactividad. Puedes encontrar más datos sobre este empleo en la página web de Media Markt.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas