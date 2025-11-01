Día de Todos los Santos: Zamora cumple con sus difuntos entre paraguas

Los zamoranos que tienen a sus familiares y allegados enterrados en el cementerio de San Atilano cumplieron el sábado con la tradición de acudir y llevarles flores el día de Todos los Santos, aunque este año la jornada de los Difuntos cae en domingo.

Pese a la lluvia que a lo largo de toda la mañana cayó sobre la ciudad, la afluencia no bajó, aunque quizá fue más escalada que en años anteriores.

Un hombre adecenta un nicho. | J. L. F.

Muchos optaron por desplazarse hasta el camposanto en autobús o bien en coche particular, con los problemas de aparcamiento en las calles más próximas porque una valla amarilla y varios agentes de la Policía Municipal disuadían de estacionar en las cercanías de la puerta. "Deberían dejar pasar, al menos, a los coches que llevan a personas más mayores un día de lluvia como hoy", comentaban en un grupo formado en el acceso al camposanto.

Un noviembre más se han sucedido saludos entre conocidos en las inmediaciones de la ermita, que presenta, de nuevo, al Cristo de Luz y Vida en su interior, trasladado días atrás por la cofradía. Algunos buscaban un horario de misas, sin encontrarlo, y se toparon con la sorpresa de una amplia gotera que se ve perfectamente desde la puerta.

Así recuedan los zamoranos a sus "santos" en el cementerio de San Atilano / José Luis Fernández

También se sucedieron las escenas de familias rezando alrededor de una tumba o bien personas que aprovechaban para resolver cuestiones relativas a su sepultura, al estar la oficina municipal abierta, o bien individuos que adecentaban las sepulturas y las tumbas antes de depositar los ramos o los centros. "Ellos lo hicieron antes y ahora nos toca a nosotros", comentaba una señora en plena faena con un cepillo en las proximidades de una de las construcciones funerarias más llamativa, el panteón de la familia Bobo, una obra del arquitecto Gregorio Pérez Arribas.

Entre las tumbas había una que tenía una lámina de metal situada por encima, las había sin flores y con las rejas oxidadas. "Son enterramientos del siglo XIX casi seguro", le comentaba una madre a su hijo que se interesaba por su estado.

Tumbas antiguas y, al fondo, varias personas. | J. L. F.

En otra parte del cementerio otras sepulturas, quizá por la relevancia de los personajes que albergan, se encontraban adornadas pese a no contar con familiares directos en la ciudad. Es el caso de la del poeta Claudio Rodríguez y su esposa Clara Miranda, que lucía un sencillo centro amarillo y blanco; o la sepultura de Ramón Álvarez, a quien la Cofradía de Jesús Nazareno depositó, días atrás, un centro de flores "cumpliendo con la tradición de recordar en estos días" al autor de imágenes como la Soledad, La Caída, La Verónica o Crucifixión.

"La gente tiene en mente venir un día y acude. Aunque llueva, se nota movimiento", certificó un trabajador de uno de los cuatro puestos de venta de flor situado en el exterior del camposanto. En su opinión, el día 31 "siempre es el más fuerte" y al caer el día 2, Día de los Difuntos, en domingo "puede que algunos lo retrasen".

Así recuedan los zamoranos a sus "santos" en el cementerio de San Atilano / José Luis Fernández

En cuanto al precio de los adornos florales, un símbolo de recuerdo, amor y respeto, se mantienen los precios del año pasado. "Aunque somos productores, las rosas las tienes que comprar, el clavel lo tienes que comprar…", precisó Patricia Hernando, que describió que se puede comprar desde un clavel a un euro hasta ramos, a diez euros, o centros a 25 euros. La profesional certificó que "la gente, en este caso, no mira tanto el dinero". Y es que la tradición de engalanar las tumbas con flores se remonta a tiempos antiguos. Civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana ya utilizaban flores en sus ritos funerarios y con el paso de los siglos, el cristianismo adaptó estas prácticas, otorgándolo un nuevo significado en el contexto de la fe en la resurrección.

Las celebraciones en recuerdo de los ausentes prosiguen en Zamora el 2 de noviembre, domingo, con la procesión de ánimas por el cementerio a partir de las 20.15 horas organizada por la Hermandad de Luz y Vida, mientras que el día 3 tendrá lugar la representación de la última escena del Tenorio, por La Tijera Teatro, en la parte nueva de San Atilano a las 20.00 horas.