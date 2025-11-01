Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años

"A partir del día 1 de noviembre de 2025 el Centro Social José Luis Cabezas (Unicaja) cierra sus puertas definitivamente. Gracias a todos por estos años compartidos. Ha sido un placer trabajar para vosotros".

Es el cartel que anuncia la clausura del Centro Social que en su día (1999) abrió la extinta Caja Duero en la calle Leopoldo Alas, en La Marina, y que durante todos estos años ha subsistido, pese a la fusión con Caja España. Una segunda fusión, con Unicaja, sin embargo, ha dado al traste con el centro social donde se reunían muchas personas para convivir en sus ratos de ocio.

Gabriel Prieto ha sido durante este tiempo el alma del local, ya que llevaba cerca de medio siglo "detrás de un mostrador" y que en los últimos tiempos funcionaba mediante el pago de un alquiler, porque la primigenia labor social había dado paso a los nuevos tiempos. En 2019 se salvó un primer intento de cierre, que se ha concretado seis años más tarde.

Desde ese 14 de junio de 1999 son muchas cosas las que han cambiado, ya que el centro contaba con mucha mayor afluencia de personas y más servicios, ya que por ejemplo funcionaba una biblioteca, cerrada ya hace siete años. Fue también sala de exposiciones, bautizada además con el nombre de un ilustre artista zamorano, Antonio Pedrero.

También funcionaba otro centro social de Caja España (este venía de Caja Zamora) en la calle Santa Teresa, que se mantiene abierto, aunque ya no depende de la entidad financiera, y con algunos locales cedidos para entidades sociales.

Otras dotaciones de las antiguas cajas España y Duero, como el edificio de Santa Clara o los salones de actos de esa misma sede, San Torcuato o La Marina, todas ellas con salas de exposiciones, permanecen cerrados o con una mínima actividad.