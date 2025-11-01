Alianza para impulsar la economía plateada: por cada 100 personas atendidas se crean 64 empleos a jornada completa

Castilla y León, Extremadura y Andalucía han firmado el "Manifiesto de las comunidades autónomas por la economía plateada", una declaración de intenciones que busca consolidar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y sociedad civil para aprovechar el potencial de este colectivo como motor de desarrollo económico, innovación y cohesión social. Alianza que han sellado durante el desarrollo del III Congreso de Economía Plateada organizado por Adiper y apoyado por la Fundación Mapfre.

Las tres comunidades firmantes se comprometen con esta alianza a promover el talento sénior para que los mayores de 55 años puedan seguir trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena, así como emprendiendo con medidas incentivadoras, además de apoyar con actuaciones públicas una oferta empresarial de bienes y servicios a la medida de los adultos mayores que haga posible también un nuevo nicho de empleo para los jóvenes.

Otro de los objetivos es luchar contra el edadismo o discriminación por motivos de edad de la mano de nuevas políticas públicas después de escuchar a los colectivos que representan a los sénior y teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales y propiciar la atracción de sénior del resto de España y Europa, así como la vuelta de aquellos que en su día tuvieron que emigrar y ahora, retirados, puedan regresar para generar prosperidad y evitar la despoblación de muchas comarcas.

Por último, se busca con este manifiesto expandir el mensaje de apoyo a la economía plateada en los respectivos territorios, con campañas de fomento, así como alojando las siguientes ediciones del Congreso, siendo la de 2026 en Asturias, la de 2027 en Castilla y León y la de 2028 en Andalucía.

Firma del manifiesto. / Cedida

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el encargado de rubricar en Cáceres este ‘Manifiesto de las comunidades autónomas por la economía plateada’, junto con las consejeras de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López Gabarro. Asimismo, Fernández Carriedo ha entregado el premio Compromiso mayor: participación Económica y Empleo Sénior a la Asociación Secot, asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales sénior, principalmente jubilados o prejubilados, que ofrecen voluntariamente asesoramiento y formación empresarial gratuita a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, autónomos, startups y entidades sin ánimo de lucro.

Convertir el envejecimiento en oportunidad

Castilla y León ocupa la primera posición y la puntuación más alta en el desarrollo de los servicios sociales. Obtiene 7,73 puntos sobre 10, según el informe anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La Junta de Castilla y León ha impulsado el Hub de Innovación Tecnológica La Aldehuela en Zamora, en colaboración con el Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI), el único clúster de empresas en España que trabaja en el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras en el campo del envejecimiento activo y la Dependencia.

Asimismo, la Comunidad es un referente internacional en la Economía de Plata, convirtiendo el envejecimiento en una oportunidad. La economía ligada a las personas mayores y dependientes, a su envejecimiento activo y sus cuidados y necesidades, está impulsando uno de los mercados más rentables y dinámicos de los últimos años, ya que supone ya un 26 % del PIB nacional.

Se calcula que por cada 100 personas atendidas se crean 64 empleos a jornada completa (60 en asistencia personal y cuatro profesionales con funciones técnicas) más 12 empleos para centros especiales de empleo asociados a tareas de cuidados de proximidad.