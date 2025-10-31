Una zamorana, autora del mural homenaje a la primera presidenta del CSIC

La química Rosa Menéndez, primera mujer que presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha inaugurado el mural con el que la Universitat Politècnica de València (UPV) le rinde homenaje en su proyecto Dones de Ciència. Un mural que, además, tiene un significado especial, pues está ubicado en Moncofa (Castellón), en el colegio que lleva por nombre el de uno de los científicos españoles más destacados de la actualidad: el CEIP Avel·lí Corma.

Acompañada precisamente de Avelino Corma, además del rector de la UPV, José E. Capilla, y el delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana, Juan Fuster, Rosa Menéndez ha mostrado su enorme gratitud por pasar a formar parte de este proyecto y ha incidido en la importancia de la concienciación en la igualdad de capacidades desde las edades más tempranas. “Y qué mejor lugar que hacerlo en un colegio. Y si a esto añadimos que es el centro que lleva el nombre de un científico de la talla de Avelino Corma, buen compañero y amigo, pues qué quieren que les diga, me siento profundamente emocionada”, ha destacado Rosa Menéndez, quien ha asegurado además sentirse “muy halagada y muy bien acompañada por el elenco de científicas que forman parte del proyecto”.

El mural es obra de la artista zamorana Laura Merayo y en él se adivinan referencias tanto a la trayectoria científica de Rosa Menéndez, como a su pasión por el campo, Asturias y sus vínculos familiares. “Al hablar con Rosa me comentó que estaba muy unida a su madre, que había trabajado mucho en el campo, a su tierra Asturias, y que le encantaban las flores. Es por eso que he usado motivos florales en las ilustraciones, así como la representación de utensilios de labranza y la representación del campo. Los colores que he usado han sido rosas y morados en su mayoría, por la similitud con la armonía de las flores”, ha explicado Laura durante la inauguración.

Dones de Ciencia

Tanto Rosa Menéndez como Laura Merayo han destacado la importancia de Dones de Ciència para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y en el arte. “Lo hace de una forma muy directa y atractiva que no puede dejar indiferente al que transite frente al mural. Seguro que más de uno indagará quien es esa mujer que desde ahora está en el patio de este colegio”, ha señalado Rosa Menéndez.

“Dones de Ciència es mucho más que un proyecto artístico: es una forma de sembrar vocaciones, de despertar curiosidad y de rendir justicia a tantas mujeres que han hecho avanzar la ciencia desde el talento y la pasión. Con este homenaje a Rosa Menéndez, celebramos la excelencia científica, pero también el compromiso, la constancia y la capacidad de inspirar. Que este mural en el colegio Avel·lí Corma sirva para recordar a nuestro estudiantado que el conocimiento no tiene género, y que el futuro de la ciencia se construye con igualdad, con educación y con referentes como Rosa”, ha subrayado el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla.

Con este mural, son ya 46 con los que cuenta este proyecto, reconocido a nivel nacional e internacional y que seguirá creciendo a lo largo de este curso, con el apoyo nuevamente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia e Innovación.