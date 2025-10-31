Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora: Un tramo de San Torcuato, cerrado el domingo

No se permitirá el tránsito peatonal ni de vehículos desde las 8.00 horas

Tramo de San Torcuato donde se producirá el corte del tránsito.

Tramo de San Torcuato donde se producirá el corte del tránsito. / J.N.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El Ayuntamiento de Zamora informa que el próximo domingo, 2 de noviembre, se procederá al corte del tráfico rodado y peatonal en la calle San Torcuato, en el tramo comprendido entre la calle Benavente hasta la Plaza de Alemania, a partir de las 08.00 horas.

El motivo es la instalación de una grúa torre en dicha calle que obliga a la presencia de varios camiones de grandes dimensiones.

Se colocará la oportuna señalización y la calle volverá a quedar abierta, tanto a vehículos como peatones, cuando concluyan los trabajos de instalación de la grúa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents