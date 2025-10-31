Zamora: Un tramo de San Torcuato, cerrado el domingo
No se permitirá el tránsito peatonal ni de vehículos desde las 8.00 horas
El Ayuntamiento de Zamora informa que el próximo domingo, 2 de noviembre, se procederá al corte del tráfico rodado y peatonal en la calle San Torcuato, en el tramo comprendido entre la calle Benavente hasta la Plaza de Alemania, a partir de las 08.00 horas.
El motivo es la instalación de una grúa torre en dicha calle que obliga a la presencia de varios camiones de grandes dimensiones.
Se colocará la oportuna señalización y la calle volverá a quedar abierta, tanto a vehículos como peatones, cuando concluyan los trabajos de instalación de la grúa.
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en esta administración de Zamora: ¿cuánto se ha llevado el ganador?