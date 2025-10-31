Zamora: Un tramo de San Torcuato, cerrado el domingo

El Ayuntamiento de Zamora informa que el próximo domingo, 2 de noviembre, se procederá al corte del tráfico rodado y peatonal en la calle San Torcuato, en el tramo comprendido entre la calle Benavente hasta la Plaza de Alemania, a partir de las 08.00 horas.

El motivo es la instalación de una grúa torre en dicha calle que obliga a la presencia de varios camiones de grandes dimensiones.

Se colocará la oportuna señalización y la calle volverá a quedar abierta, tanto a vehículos como peatones, cuando concluyan los trabajos de instalación de la grúa.