Zamora acoge la primera jornada de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora celebrará durante toda la mañana del próximo martes, 4 de noviembre, en el salón de actos del centro de salud Santa Elena, la I Jornada de Técnicos en Cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), un encuentro profesional que reunirá a más de 120 técnicos procedentes de diferentes provincias de Castilla y León.

Bajo el lema Avanzado en los cuidados, esta primera jornada tiene como objetivo mejorar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Con ello, se pretende garantizar la calidad asistencial y reforzar la seguridad del paciente en los distintos ámbitos sanitarios.

El acto, organizado por la unidad de formación continuada del Complejo asistencial de Zamora, comenzará con la inauguración de la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno Viñas, y contará con una amplia programación de ponencias y mesas redondas que abordarán temas esenciales para el desarrollo profesional de este colectivo.

Las ponencias como: "Más allá de la técnica: cuando el cuidado empieza a escuchar” y "Póster científico: consejos prácticos para comunicar eficazmente tu investigación”, correrán a cargo de destacados profesionales del ámbito sanitario.

Asimismo, en la primera mesa redonda, centrada en la actualización de conocimientos, se tratarán asuntos como la relación entre aula y hospital, la humanización en la atención, la derivación de pacientes a la Unidad de Convalecencia sociosanitaria, la autonomía en salud mental o el cuidado del descanso de los pacientes.

La segunda mesa estará dedicada a la seguridad del paciente y abordará cuestiones referentes a la higiene de manos, la implantación de buenas prácticas (BPSO), la prevención de lesiones por presión y caídas en el ámbito hospitalario, el proceso asistencial quirúrgico en el marco del proyecto Infección Quirúrgica Zero, la función del TCAE en la cesárea urgente y la actuación en la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria.

La jornada será clausurada por Ana María Benito Juan, directora de Enfermería del Complejo asistencial de Zamora, Manuel Fraile Martínez, director de Enfermería de Atención Primaria; y Rosa Myriam Gutiérrez García, coordinadora de TCAE, quienes subrayarán la importancia de la formación continua y el compromiso de este colectivo con la calidad de los cuidados en la sanidad zamorana.